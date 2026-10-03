Türkiye ikinci el otomobil pazarında otomobil alıcılarının öncelikleri; ekonomik koşullar, bakım maliyetleri, yedek parça bulunabilirliği ve yakıt tüketimi doğrultusunda yeniden şekilleniyor.

Pazarın popüler modelleri Fiat Egea, Toyota Corolla ve Honda Civic gibi araçlar talep görmeye devam etse de, ikinci elde en kısa sürede el değiştiren araçlar listesinde ilk sırayı farklı bir model aldı.

İKİNCİ ELDE TERCİH KRİTERLERİ DÖNÜŞÜYOR

Alıcıların bütçe dostu ve pratik kullanım sunan araçlara yönelmesi, ilanlarda kalma sürelerini doğrudan etkiliyor.

İkinci el piyasasında satış hızıyla öne çıkan modellerin büyük bir kısmını Fransız ve Japon üreticilerin araçları oluşturuyor. Sürücüler arasında Hyundai i20 gibi popüler şehir içi modellerin listede yer almaması dikkat çekerken, satış hareketliliğinde ilk 5 sıralaması şu şekilde oluştu:

TÜRKİYE'DE EN HIZLI SATILAN 5 OTOMOBİL MODELİ

5. Honda Civic: Sedan segmentindeki güçlü pazar payına rağmen ikinci elde en hızlı el değiştiren araçlar arasında 5. sırada yer aldı.

4. Renault Clio: B segmentinin bütçe odaklı yapısı ve düşük kullanım maliyetleri sayesinde hızlı satış grafiğini sürdürerek 4. sıraya yerleşti.

3. Toyota Corolla: Dayanıklılık ve yüksek ikinci el değeriyle öne çıkan model, listede 3. sıranın sahibi oldu.

2. Fiat Egea: Türkiye’de toplam satış adetlerinde uzun süredir zirvede bulunan model, ikinci eldeki satış hızı sıralamasında 2. sırada kaldı.

1. Renault Megane: Yaygın servis ağı, yedek parça erişimi ve motor seçeneklerinin sağladığı avantajla ikinci el pazarında ilana çıkmasının ardından en hızlı satılan otomobil olarak 1. sıraya yerleşti.