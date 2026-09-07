Yolcu taşıma platformu Uber, küresel yeniden yapılanma adımları kapsamında Nijerya ve Uganda’daki faaliyetlerini herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın aniden askıya aldı. Sürücülerin ve yolcuların hazırlıksız yakalandığı kararla birlikte, her iki ülkedeki hizmetler 2 Eylül itibarıyla tamamen durduruldu.

İki ülkede ne yolculara ne de sürücülere hizmetin durdurulacağına dair önceden haber verildi. Birçok sürücü ve müşteri, uygulamanın kapanışını ancak sistemin çalışmayı durdurduğu gün gönderilen ve büyük oranda spam klasörüne düşen standart bir bilgilendirme e-postasıyla fark edebildi.

Şirket tarafından gönderilen mesajda, faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirildiği ve 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Nijerya ve Uganda pazarından çekilme yönünde zor bir karar alındığı ifade edildi.

Afrika pazarına ilk olarak 2014 yılında Nijerya ile adım atan, ardından 2016’da Uganda’nın başkenti Kampala’da hizmet vermeye başlayan Uber, bölgenin en önemli ulaşım aktörlerinden biri konumundaydı.

Lagos gibi yoğun nüfuslu kentlerde kronik trafik sorununa karşı 2019 yılında su taşımacılığı hizmeti dahi sunan platformun aniden çekilmesi, geçimini buradan sağlayan binlerce sürücüde büyük mağduriyet ve tepkiye yol açtı. Uygulamanın kapanmasıyla birlikte sürücüler sipariş veritabanlarına ve gelir kaynaklarına erişimlerini anında kaybetti.

Şirket yetkilileri The Register’a yaptıkları açıklamada kararın gerekçesine dair detay vermekten kaçınarak yalnızca "değişen önceliklere" dikkat çekti. Temsilciler, aktif sürücülere destek sağlanacağını ve iş birlikleri için teşekkür edildiğini belirtmekle yetindi.

Söz konusu hamlenin, şirketin dünya genelindeki personel sayısını yüzde 10 oranında azaltarak 3 binden fazla çalışanla yollarını ayırdığı, yönetim yapısını sadeleştirdiği ve kaynaklarını otonom (insansız) araç teknolojilerine yönlendirdiği geniş kapsamlı bir küresel strateji değişikliğiyle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.