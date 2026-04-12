Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hitap eden dev otomotiv firması Hyundai, ABD'de 294bin aracını emniyet kemer bağlantı noktasındaki güvenlik riski nedeniyle geri çağırdı. Türkiye'de de i20 gibi bazı modelleri popüler hale gelen Hyundai firmasının araç sahiplerine servise gitmeleri konusunda yaptığı çağrıda kusurun çarpışma ihtimalinde yaralanma riskini artırabileceği bildirildi.

294 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, ABD'de satışa sunduğu 294 bin civarı aracı kapsayan bir geri çağırma kararına imza attı. Kararın arkasındaki neden olarak emniyet kemer sisteminde tespit edilen bir güvenlik riski gösterildi. ABD Ulusal Karayolu trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada kapsam içerisine alınan araçlar halka duyuruldu.

YARALANMA RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Hyundai tarafından yapılan açıklamalara göre emniyet kemeri bağlantı noktasında meydana gelebilecek ayrılma kaza anına ciddi riskler doğurabiliyor. Yetkililerce, bu ayrılma yolcuların yeterince iyi korunamamasına ve kaza anında ciddi yaralanma riskini doğurabileceğine kanaat getirildi.

ETKİLENEN MODELLER AÇIKLANDI

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin aldığı geri çağırma kararının hangi araçları kapsadığı belli oldu. Marka, Ioniq 6, Genesis G90, Santa Fe ve Santa Fe Hybrid modellerinin de içinde bulunduğu çeşitli araç modelini geri çağırdı.

Hyundai açıklamalarında, Hyundai servis merkezlerinin söz konusu araçlarda emniyet kemeri bağlantı noktalarını inceleyeceği ve gerekli görülmesi halinde parçaları güçlendireceği ya da değiştireceğini aktardı.