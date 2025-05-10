Soğuk Savaş döneminde Venüs’e ulaşmak amacıyla fırlatılan Sovyet yapımı Kosmos 482 uzay aracının iniş sondası, 52 yıl sonra bugün Dünya atmosferine yeniden girdi. Roscosmos’tan yapılan açıklamada, aracın TSİ 09.24’te Endonezya açıklarında, Hint Okyanusu’na çakıldığı bildirildi.

Uzay aracı fırlatıldığı dönemde Venüs'e ulaşması amaçlanmıştı, ancak alçak Dünya yörüngesinden çıkmayı başaramadı ve bunun yerine dört parçaya ayrıldı.

"OLAĞAN DIŞI BİR DURUM"

University College London’dan Profesör Marek Ziebart, bu tür ağır yapılı araçların atmosferde yanmadan yüzeye ulaşmasının olağan dışı olduğunu belirterek, Kosmos 482’nin alışılmadık biçimde yeryüzüne büyük ölçüde tek parça olarak indiğini ifade etti.

SUYA DÜŞMESİ BEKLENİYORDU

NASA, daha önce yaptığı açıklamada, iniş kapsülünün Türkiye dahil 52 derece kuzey ve güney enlemleri arasında herhangi bir yere düşebileceğini tahmin etmişti. Uzmanlar, gezegenin yüzde 72’sinin suyla kaplı olması nedeniyle denize düşme ihtimalinin yüksek olduğunu ve bunun da olası bir zararı engellediğini belirtti.