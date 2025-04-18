Türkiye'de konut fiyatları artmaya devam ederken vatandaşın ev sahibi olması da giderek zorlaşıyor; barınma krizi derinleşiyor.

Konutlara dair birçok önemli bilgiyi ortaya koyan Endeksa'nın Mart 2025 verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 26,26 oranında artış gösterdi. Ortalama konut fiyatı 4 milyon 89 bin liraya ulaştı.

SADECE 1 İLDE 2 MİLYONUN ALTINDA

Araştırmaya göre ayrıca 81 il içinde yalnızca Kilis'te satılık konutların ortalama fiyatı 2 milyon liranın altında kaldı. Kentte konut fiyatı ortalama 1 milyon 964 bin 250 lira olarak hesaplandı.

Kentte konut fiyatları son bir yılda yüzde 17,37 oranında artarken, amortisman süresi ise 13 yıl olarak belirlendi.

Türkiye genelinde konut fiyatlarının en yüksek olduğu 5 il ve amortisman süresi şu şekilde:

Muğla – 8 milyon 811 bin 790 TL (Amortisman süresi: 20 yıl) Aydın – 5 milyon 707 bin 260 TL (18 yıl) İstanbul – 5 milyon 462 bin 82 TL (15 yıl) İzmir – 5 milyon 147 bin 250 TL (14 yıl) Çanakkale – 4 milyon 990 bin 440 TL (15 yıl)

Listede en düşük iller de şöyle sıralandı: