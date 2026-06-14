Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Eski Bahçekaya Mahallesi’ndeki mahalle konağı, yaklaşık yarım asır önce köy içinde uygun alan bulunamaması nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yolun üzerine inşa edildi. Mahallenin heyelan bölgesinde kurulu olması ve düz alanların kısıtlı kalması nedeniyle yapı, taşıyıcı beton direklerin üstüne, ortasından yol geçecek şekilde 1978 yılında tamamlandı.

Eski Bahçekaya Mahallesi’ni kırsal Tahtaköprü Mahallesi’ne bağlayan yolun üstünde bulunan yapı, mahalleli tarafından aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Farklı mimarisiyle öne çıkan konak, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası haline geldi.

COĞRAFİ ZORUNLULUKLAR NEDENİYLE İNŞA EDİLDİ

Eski Bahçekaya Mahalle Muhtarı Hayat Nuri Aslan, konağın eğimli araziler ve heyelan riski sebebiyle köyde uygun yer bulamayan eski nesiller tarafından yolun üstüne yapıldığını belirtti. Geçen süreçte yapıyı restore ettiklerini ifade eden Aslan, köylülerin 48 senedir burada oturup sohbet ettiğini aktardı.

Konakta her pazartesi günü yemek verildiğini ve her cuma günü düzenli toplantılar yapıldığını dile getiren Aslan, bu etkinliklerde iş insanları ile akademisyenleri konuk ettiklerini söyledi. Aslan, mimari açıdan nadir olan bu binayı uzun yıllar boyunca yaşatmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'DE SADECE 2 ÖRNEĞİ BULUNUYOR

Yapının Türkiye’deki iki örnekten biri olduğunu vurgulayan Aslan, benzer bir mimarinin sadece Rize’de bulunduğunu kaydetti. Özellikle Oylat kaplıcaları bölgesinden gelen turistlerin yapıyı gördüklerinde şaşırdıklarını, fotoğraf çekip konakta çay içtiklerini belirtti.

Mahalle sakinlerinden Selahattin Yılmaz ise konağın 1978 yılında dönemin muhtarı Cevat Şahin öncülüğünde inşa edildiğini anlattı. O dönem köy içinde yer bulunamadığı için köy büyüklerinin cami ile konağı aynı zaman diliminde yaptırdıklarını ifade etti.

Yoldan ilk kez geçen sürücülerin büyük şaşkınlık yaşadığını dile getiren Yılmaz, Oylat'tan gelenlerin yanlışlıkla bir evin altından geçtiklerini düşünerek durup yol sorduklarını belirtti. Sürücülerin buranın bir kamu binası olduğunu sonradan öğrendiklerini aktardı.