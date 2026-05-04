Şanlıurfa’nın tarihi Halfeti ilçesi, dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa mucizesine ev sahipliği yapıyor. Fırat Nehri'nin serin sularıyla beslenen ve bölgenin kendine has mikro-klimasıyla hayat bulan "Karagül", toprağına olan sadakati ve büyüleyici rengiyle bitki dünyasının en nadir sınırlarını çiziyor.

Karagül’ü diğer tüm güllerden ayıran en büyük özelliği, sadece Halfeti’nin belirli bölgelerindeki toprak yapısında yetişmesi. Topraktaki özel pH dengesi sayesinde bu eşsiz çiçek, henüz gonca halindeyken tam siyah bir renge bürünüyor. Çiçek tamamen açtığında ise rengi büyüleyici bir koyu bordoya dönüşerek izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Başka bir bölgeye taşındığında rengini kaybeden bu çiçek, adeta doğduğu topraklara olan bağlılığını kanıtlıyor.

Yerel halk tarafından yüzyıllardır bir efsane gibi anlatılan siyah gül, sadece bir bitki değil, aynı zamanda derin bir kültürel sembol olarak öne çıkıyor.

ÖZEL SERALARDA DA YETİŞMEYE BAŞLADI

Halfeti’nin bir kısmının baraj suları altında kalmasıyla birlikte, Karagül’ün doğal yetişme alanları büyük ölçüde daraldı. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu miras, günümüzde tarım uzmanları ve yerel yönetim tarafından kurulan özel seralarda titizlikle korunuyor. Doğal ortamındaki iklim şartlarının birebir taklit edildiği bu alanlarda, çiçeğin genetik yapısı muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılıyor.

TANESİ 500 LİRA

Bu kadar nadir bulunan ve yetişmesi büyük emek isteyen Karagül’e sahip olmanın bedeli de kendisi kadar özel. Günümüzde, Halfeti’deki yetkili üretim noktalarında ve butik çiçekçilerde orijinal bir Karagül'ün tek fidan veya dal fiyatı 350 TL ile 500 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.