Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen önemli endüstriyel ürünlerden şerbetçi otunda 2026 yılı hasat sezonu başladı. İlçede yaklaşık 844 dekarlık alanda yetiştirilen ürün, hasadın ardından çeşitli tesislerde işlenerek sanayinin kullanımına sunuluyor.

844 DEKARLIK ALANDA ÜRETİLİYOR

Çok yıllık bir endüstriyel bitki olan şerbetçi otunun Pazaryeri’nde "aroma", "brewers gold", "Erciyes", "Ege" ve "Pazaryeri" çeşitleri yetiştiriliyor. Çiftçiler, nisan ayında iplikleme çalışmalarıyla yeni sezon için hazırlanan bitkileri ağustos ayında hasat ediyor.

Toplanan ürünler, Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçi Otu ve Gül Ekicileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (OT-GÜL KOOP) ile özel bir firmaya ait tesislerde işleniyor. Şerbetçi otu, başta içecek sanayisi olmak üzere farklı sektörlerde ham madde olarak değerlendiriliyor.

1973'TEN BU YANA ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye'de yalnızca Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen şerbetçi otunda 2026 hasat döneminin başladığını belirtti. Ürünün ilaç sanayisinde de kullanıldığını aktaran Tekin, ilçede uzun yıllardır önemli bir ekonomik değer taşıdığını ifade etti.

Tekin, "Şerbetçi otunu 1973'ten bu yana bölgenin ana gelir kaynaklarından birini teşkil ediyor. İlçenin yüzde 80'e yakını bu sektörden emekli oldu. Belediye olarak farklı alternatifler üretmek adına 'şerbetçi otu kolonyası' geliştirdik. Çiftçilerimize daha fazla kazandırmak amacıyla AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bol bereketli bir sezon diliyorum." dedi.