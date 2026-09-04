Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde yetişen, tarihi tam olarak bilinemeyecek kadar eski bir geçmişe sahip ata tohumu domatesler için hasat mesaisi başladı. Tuzla Gölü’nün yanı başında yer alan özel ekosistemi, çamuru, tuzu ve sert poyrazıyla yetişen bu özel ürün, kendine has lezzetiyle hem kentte hem de çevre illerde yoğun talep görüyor. Bölgedeki kadın kooperatifi aracılığıyla pazarlanan ürünler, tamamen organik yöntemlerle sofralara ulaştırılıyor.

"DOMATESE TUZ ATMANIZA GEREK KALMIYOR"

Yaklaşık 13 yıldır bölgede organik tarım yaptığını belirten Hülya Sarıkaya, ata tohumunun sıradışı özelliklerini ve bu yılki hasat durumunu açıkladı. Sarıkaya, “Fideleri kendimiz ekip, yetiştiriyoruz. Ürünlerimizi organik pazarda tüketiciye ulaştırıyoruz. Ata tohumundan elde ettiğimiz için domateslerimiz iri ve şekilsiz oluyor" dedi. Bazı müşterilerimiz sevmiyor ama bu domatesin özelliği budur diyen Sarıkaya, "Tuzla Gölü’ne de yakın olması nedeniyle aroması çok farklı ve lezzetli oluyor. Esen poyraz ile birlikte göldeki tuzlar domateslere konuyor. Bu yüzden de domatese tuz atmanıza gerek kalmıyor” ifadelerini kullandı.

"VERİM DÜŞTÜ TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Bu yıl yurt genelinde etkili olan aşırı yağışların üretimi olumsuz etkilediğini belirten Sarıkaya, “Havaların yağışlı olmasından dolayı geçen seneye göre bu yıl verim düştü. Sulu ve lezzetli bir domates olması nedeniyle taleplere yetişemiyoruz. Eylül başında başlayan hasadımız kasım ayına kadar devam ediyor" diye konuştu. Geçen seneye göre bu yıl verim düştüğünü söyleyen Sarıkaya, "Sulu ve lezzetli bir domates olması nedeniyle taleplere yetişemiyoruz. Müşterilerimiz ürünlerimizi talep gösteriyor. Domatesimize coğrafi işaret alınmasını ve tescillenmesini istiyoruz. Ata tohumu olarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.

"BU SENE 1 YIL GEÇ HASAT BAŞLADI"

Rekoltedeki düşüşe dikkat çeken çiftçi Emrullah Sarıkaya ise, “Tarım İl Müdürlüğü tarafından sunulan proje ile organik üretime başladık. O yıldan beri kesintisiz organik tarım üretimine devam ediyoruz. Karahıdır domatesinin özelliği; Tuzla Gölü’nden almış olduğu aroma nedeniyle lezzetli bir yapısı nedeniyle Kayseri’de çok bilinen bir domates. Menemen ve sofralık olarak kentte sıklıkla tüketiliyor. Geçen yıl ürünümüzün verimi daha kaliteli ve fazlaydı. Bu yıl aşırı yağışlar ve ekimin geç yapılmasından dolayı ürünlerimizde verim sıkıntısı yaşıyoruz. Geçen yıl daha erken hasat yapmıştık” açıklamasında bulundu.

COĞRAFİ İŞARET İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Coğrafi işaret çalışmalarını anlatan Sarıkaya, "Bünyan İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından coğrafi işaret alınması için adım atıldı. Coğrafi işaret alındığı zaman yüksek bir tanınırlık oranına ulaşacak. Bu da bize olumlu yansıyacak. Üretim potansiyelimiz artacak. Karahıdır domatesinin gelecek nesillere aktarılmasını da istiyoruz" dedi.

"ATA TOHUMUN TARİHİNİ BİLEN YOK"

Ata tohumundan ürettiğimiz bu domatesin tam tarihini kimse bilmiyor diyen Sarıkaya, "80 yaşında annem var o bu tohumun tarihini bilmiyor. Onun annesi de aynı şekilde bilmiyor. Yıllardır gelen ata kültürünün nesillerdir yaşatıyoruz. Kayseri’de birçok pazarda ‘Karahıdır’ domatesi adı altında domates satılıyor. Ancak, organik domates sadece organik pazar yerinde satılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda da daha hassas olmalı. Kimyasal hiçbir gübre ve ilaç kullanmıyoruz. Kullandığımız gübre ve ilaçlarımız tamamen Tarım İl Müdürlüğümüzün uygun gördüğü ilaçlar. Onun haricinde her şey doğal” diye konuştu.