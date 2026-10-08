Giresun’da “3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ile Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 80 kişi, Alucra ilçesindeki Çalgan köyünden Boyluca köyüne kadar 12 kilometrelik parkurda yürüdü.

Sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak ve Giresun’un doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen yürüyüşte, bölgenin dikkat çeken doğal oluşumlarından Tepesi Delik Obruğu da ziyaret edildi.

TEPESİ DELİK OBRUĞU’NA TEKNİK EKİPMANLA İNDİLER

Yürüyüşün ilk duraklarından biri, doğal yapısı, yer altı göleti ve dağın iç kesimlerine uzanan geçitleriyle dikkat çeken Tepesi Delik Obruğu oldu.

Dağcıların güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen inişte ip ve teknik ekipman kullanıldı. Yaklaşık 40 doğa tutkunu obruğun içerisine inerek yer altı göletini yakından görme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan öğretmen Aydın Bodur, Tepesi Delik Obruğu’na ilişkin, “Bu oluşumun nasıl olduğunu tam olarak bilen yok. Gök taşı düştü diyenler de var ama daha çok bu dağın içi boşalmış, belli bir boşluk oluşunca da çökmüş. O çöküntü de bir mağara esasında. Obruğun içinde bulunan yer altı göletinden yaklaşık 1,5 kilometre sonra köye çıkanlar var. Şu anda yaşayanlar arasında 1 kilometre kadar yürüyüp çıkışı bulamayanlar var. Yani birçok bölümün olduğu, dağın altında büyük bir boşluk var ama henüz bir çalışma yapılmadı. Turizme kazandırılma noktasında eksiklerimiz var. Çabalar var, inşallah meyvesini verirse bundan sonraki yürüyüşlerde daha derli toplu bir obruğu tam olarak gezmiş, yer altı göletinin içine de girmiş olacağız. Evliya Çelebi'nin kitabında da geçiyor burası, buradan bahsediyor” dedi.

“KESİNLİKLE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLERDEN BİRİ”

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç ise Tepesi Delik Obruğu’nun tanıtılması ve keşfedilmesi amacıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kılıç, “Birlikte güzel bir doğa yürüyüşü düzenledik. Ekibimizden 35-40 kişi civarında arkadaşı obruğa kadar indirdik. Çok mutluyuz. Şehrimizde böyle güzel bir coğrafi oluşumu keşfettiğimiz için de mutluyuz. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bu coğrafi alanlar çok değerli. Doğa sporcuları tarafından sportif anlamda kullanılabilir. Tatbikatlar yapılabilir ki, biz de bir tanesini düşünüyoruz orada. Tabii korumak hepsinden de önemli. Korunması gerekiyor. Yaklaşık 80 kişiyle birlikte güzel bir turizm faaliyeti yaptık. Neden il dışından gelen diğer arkadaşlarımız, doğaseverler, burada bu faaliyetleri yapmasın? Şehrimizde de böyle oluşumlar çok çok az bildiğimiz kadarıyla, nadir bir oluşum. Şehrimiz için de bir değer” diye konuştu.