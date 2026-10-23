İzmir'in Çeşme ilçesinde kilogram fiyatı 50 bin lirayı geçen coğrafi işaret tescilli damla sakızında hasat süreci başladı. Üretim miktarının kısıtlı kalması ve yoğun talep, bu ürünü tarımsal pazarda en yüksek katma değere sahip ürünler arasına sokuyor.

DAMLA SAKIZININ KİLOSU REKOR KIRDI

Ağaç gövdesinden reçine olarak elde edilen damla sakızının toplanması ve işlenmesi tamamen el işçiliğine dayanıyor. Bir sakız ağacından sezon boyunca yalnızca gramaj düzeyinde verim alınabilmesi, piyasadaki arzı kısıtlı tutarak satış fiyatını 50 bin lira bandına yükseltiyor. Gıda, tıp ve kozmetik sektörlerinde aranan temel bir ham madde olması, ürünün pazar değerini sürekli yüksek seviyede tutuyor.

ÇEŞME'DEKİ HASAT SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?

Üreticiler, yaz aylarının sonunda ağaç gövdelerine açılan çiziklerden sızan reçinelerin donarak kristalleşmesini bekliyor. Toprakla temas etmemesi amacıyla ağaç tabanına serilen örtüler üzerine biriken sakız damlaları tek tek elle toplanıyor. Hassas eleme, yıkama ve kurutma aşamalarından geçirilen ürün, kalite sınıflandırmasının ardından pazara sunuluyor.

Çeşme damla sakızı, bölgenin kendine özgü toprak yapısı ve mikroiklim özellikleri doğrultusunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle korunuyor. Tescil güvencesiyle sürdürülen hasat faaliyetleri, bölgedeki geleneksel tarım mirasını korurken üreticilere sınırlı alanda yüksek gelir getirisi sağlıyor.