Kendine has mutfak kültürü ve sofra adabıyla tanınan Konya'da, son günlerde lokantaların ve pide fırınlarının masalarında yer alan oldukça spesifik bir detay konuşuluyor. Şehrin simgesi haline gelen lezzetlerin ardından müşterilere sunulan bu ilginç gereç, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük bir merak dalgası yarattı. Şehre ilk kez gelenlerin anlam vermekte zorlandığı, ancak yerel halk için günlük hayatın sıradan bir parçası olan bu aparat, Konya esnafının müşterilerine sunduğu hürmetin ve pratik çözüm anlayışının simgesine dönüştü.

STANDARTLARI UNUTTURAN "ÇAPA TİPİ" DİZAYN

Türkiye'nin tahıl ambarı ve gastronomi merkezlerinden Konya'da, bilinen standart düz ahşap veya plastik gereçler rafa kalktı. Kentteki lokanta ve fırınlarda standart ürünlerin yerini, bölge halkı ve esnafı tarafından "çapa tipi" olarak adlandırılan özel tasarımlı plastik aparatlar aldı. Ucu geniş, kavisli ve çapa biçimindeki bu özel tasarım, şehre özgü ağır ve et ağırlıklı öğünlerin ardından çok daha pratik bir kullanım sunmasıyla biliniyor.

YEMEK SONRASI VAZGEÇİLMEZ RİTÜEL

Konya mutfağının başdaıtı olan etli ekmek, bıçak arası ve fırın kebabı gibi yoğun lezzetlerin ardından bu aparatın sunulması adeta kemikleşmiş bir gelenek haline gelmiş durumda. Konya esnafı, müşterilerin öğün sonrası konforunu sağlamak adına bu işlevsel çözümü masalardan eksik etmiyor. Üstelik bu özel aparat lokantalarda tek başına da gelmiyor; genellikle meşhur Konya şekeri, lokum veya naneli ikramlıklar eşliğinde estetik bir sunumla masaya getiriliyor.

ŞEHRE GELEN TURİSTLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMİYOR

Sosyal medyada "Konya usulü diş temizliği" başlıklarıyla binlerce etkileşim alan bu detay, kenti ziyaret eden gurmeler ve yerli turistler için şaşırtıcı bir gastronomi protokolü kabul ediliyor. Yerel halkın kanıksadığı bu pratik buluş, dışarıdan gelenler için Konya’nın kendine has mutfak disiplininin ve ince düşünülmüş esnaf kültürünün en ilginç sembollerinden biri olmaya devam ediyor.