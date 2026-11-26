Samsun ve Karadeniz kırsalında kendiliğinden yetişen ve dokunulduğunda cildi yakmasıyla bilinen ısırgan otu, yöre halkının vazgeçilmez şifa kaynakları arasında yer alıyor.

Yaprak ve gövdelerindeki mikroskobik tüyler nedeniyle çıplak elle dokunulduğunda kaşıntı ve yanmaya yol açan bitki, kalın eldivenler yardımıyla özenle toplanarak mutfaklara taşınıyor.

ISIYLA YAKICILIĞINI KAYBEDİYOR

Temas anında formik asit ve histamin salgılayarak cildi tahriş eden ısırgan otu, kaynar suya girdiği veya kavrulduğu saniye yakıcı özelliğini tamamen kaybediyor. C ve K vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum açısından zengin olan bitki; bağışıklık sistemini desteklemesi, ödem atıcı özelliği, kan dolaşımına katkısı ve romatizmal ağrıları hafifletmeye yardımcı olmasıyla biliniyor.

KIŞ İÇİN STOKLANIYOR

Samsun mutfağının öne çıkan yöresel lezzetlerinden biri olan ısırgan otu çorbası, özellikle bitkinin en körpe olduğu bahar aylarında taze yapraklarla hazırlanıyor. Haşlanıp ezilen yapraklar, kavrulmuş mısır unu ve terbiye ile kıvamlandırıldıktan sonra sarımsak ve kızdırılmış tereyağı eklenerek servis ediliyor.

Yöre halkı, ilkbaharda topladığı taze ısırgan otlarını hafifçe haşlayıp derin dondurucuda saklayarak veya gölgede kurutarak bu şifalı çorbayı kış aylarında da sofralarından eksik etmiyor.