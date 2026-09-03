Manisa’nın Demirci ilçesine özgü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen ‘Figani Efendi eriği’nde sezonun ilk rekoltesi için kollar sıvandı. 130 yılı aşkın bir köklü geçmişe sahip olan bu özel meyvede, Ağustos ayı sonunda başlayan yoğun tarlalardaki mesai Eylül sonuna kadar kesintisiz sürecek. İlçedeki yaklaşık 12 bin meyve ağacından bu yıl 200 ton civarında rekolte elde edilmesi hedefleniyor.

“BAŞKA HİÇ BİR YERDE BU LEZZET YAKALANMIYOR”

Tamamen Demirci'nin kendine has iklim ve toprak yapısına uyum sağlayan Figani Efendi eriği, taze tüketiminin yanı sıra geleneksel yöntemlerle güneşte kurutularak da pazarlanıyor. Yıllardır ilçede çiftçilik yapan Ramazan Akın, “Bu erik tamamen Demirci'ye özel. Ankara, Manisa ve çevre ilçelere hem yaş hem kuru olarak gönderiyoruz. Başka bölgelere denemeleri için fidan verdiğim oldu ancak buradaki verim ve lezzet yakalanamadı. Önce yeşil ve taze halini topluyoruz, kalan kısmı ise yıkayıp kurutarak satışa hazırlıyoruz” dedi.

ŞİFALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Güneşte doğal yöntemlerle kurutularak saklanan Figani Efendi eriği, lezzetinin ötesinde sağlığa faydalarıyla da öne çıkıyor. Üreticiler, ilk etapta taze toplanan ürünlerin ardından kalan kısmın özenle yıkanıp kurutularak satışa hazır hale getirileceğini belirtirken, Ramazan Akın “Sindirim ve bağırsak rahatsızlığı olanlar özellikle bu eriği arıyor” açıklamasında bulundu.