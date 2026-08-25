Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Kömür köyünde yer alan tarihi tuz ocağı, kavurucu yaz sıcaklarında en bereketli günlerini yaşıyor. Osmanlı döneminden bu yana kesintisiz üretimin sürdüğü ve Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de övgüyle bahsettiği bu asırlık tesis, Doğu Anadolu’nun en önemli kaynak tuzu merkezleri arasında başı çekiyor. Dünyada sadece Türkiye’de uygulanan cam sera sistemiyle kurutulan bu şifa kaynağı, gıdaların ömrünü uzatan yapısıyla kapış kapış satılıyor.

YERİN 100 METRE ALTINDAN SÜZÜLEREK ÇIKIYOR

Yaklaşık 60 bin metrekarelik devasa bir alana kurulu olan ocakta tuz, yerin 100 metre altından süzülerek çıkan doğal kaynak suyundan elde ediliyor. Dağın derinliklerinden süzülürken ağır metal ve tortularından tamamen arınan billur gibi tuzlu su, 150’ye yakın özel gölette toplanıyor.

GÜNEŞİN ALTINDA BUHARLAŞIYOR

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu günlerde güneş altında buharlaşan su, geride tamamen doğal ve katkısız Kemah tuzunu bırakıyor. Geleneksel üretim anlayışını modern yatırımlarla buluşturan tesiste, dünyada bir ilk olan 20 bin metrekarelik cam seralar kullanılarak üretim hijyenik ve en üst kalitede tutuluyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Coğrafi işaret tesciline sahip Kemah tuzu, lezzet katmasının yanı sıra gıdaların raf ömrünü uzatma özelliğiyle de biliniyor. Özellikle meşhur Erzincan tulum peynirinin vazgeçilmez bileşeni olan tuz; yaylacılar, peynir üreticileri ve salamuracılar tarafından büyük talep görüyor.

Yıllık üretim miktarı hava şartlarına bağlı olarak 1.500 ile 2.000 ton arasında değişen Kemah tuzu, Doğu Anadolu bölgesinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi megakentlere de gönderilerek Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda yerini alıyor.