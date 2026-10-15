Doğu Karadeniz’in dik yamaçlarında ve sisli yaylalarında yaşayan bölge halkının asırlardır zindeliğini koruma yöntemi ortaya çıktı. Zorlu coğrafi koşullara rağmen ilerleyen yaşlarına rağmen dik yamaçlardaki yürüyüşleriyle dikkat çeken Trabzon ve Rizelilerin geleneksel olarak tükettiği özel bir doğal karışım, eklem sağlığı konusunda tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Yüksek rakımlı yaylalarda kendiliğinden yetişen ve yöre halkının "Likapa" adını verdiği yaban mersini türü ile dünyaca ünlü acı kestane balının buluşması, adeta kıkırdak ve eklem dokuları için doğal bir kalkan oluşturuyor.

DİZ AĞRILARINI BIÇAK GİBİ KESEN YÖNTEM

Karadeniz yaylalarının yüksek kesimlerinden binbir emekle toplanan mor renkli Likapa meyvesi, doğadaki en güçlü antioksidan kaynakları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yöre insanı, mevsiminde topladığı bu şifalı meyveyi kurutarak ya da taze haliyle ezerek kestane balı ile özel oranlarda harmanlıyor.

Uzmanların da dikkatini çeken bu geleneksel formül, içerdiği yüksek florofenoil ve antioksidan bileşenler sayesinde eklem bölgelerindeki iltihaplanmayı (romatizma) baskılamada etkili bir rol oynuyor. Kılcal damarları besleyerek kan akışını hızlandıran karışım, kıkırdak dokusunun beslenmesine ve kireçlenme riskinin azalmasına destek sağlıyor.

HER SABAH BİR KAŞIK YEMEK YETİYOR

Özellikle 40 yaş sonrası başlayan diz kapaklarında sıvı kaybı, gıcırdama ve merdiven çıkarken yaşanan şiddetli ağrılara karşı Karadenizlilerin bir numaralı tercihi olan bu kür, sabahları aç karnına bir kaşık olarak tüketiliyor. Kestane balının baskın aroması ile Likapa’nın ekşimsi tadının birleşimi, vücuda gün boyu yüksek enerji sağlarken eklemlerin esnekliğini korumasına da yardımcı oluyor.

Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan ve Karadeniz’in gizli şifa kaynakları arasında gösterilen Likapa-kestane balı karışımı, kimyasal takviyelere alternatif arayanların yeni odağı haline geldi.