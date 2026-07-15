Van Gölü’nün yalnızca bu ekosistemde yaşayan endemik türü inci kefali için her yıl uygulanan 15 Nisan–15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağının sona ermesiyle birlikte yeni av sezonu başladı. Üreme döneminde yumurtlamak amacıyla tatlı su kaynaklarına göç eden inci kefalini korumak amacıyla yasak süresince gölde ve göle dökülen derelerde sıkı denetimler gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik, jandarma, emniyet birimleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile belediye zabıtaları, kaçak avcılığın önüne geçebilmek için kara, hava ve göl üzerinde koordineli çalışmalar yürüttü.

Sodalı ve tuzlu yapısıyla dünyanın en farklı göllerinden biri olan Van Gölü’nde yaşamını sürdüren inci kefali, üreme döneminde tatlı sulara yönelerek akıntıya karşı yüzüyor ve önüne çıkan engelleri aşmak için sıçrayışlar gerçekleştiriyor. Her yıl binlerce ziyaretçinin ilgiyle takip ettiği bu göç yolculuğu, bölgenin doğal zenginliklerinden biri olarak turizme de önemli katkı sağlıyor.

Yaklaşık üç ay süren av yasağı boyunca teknelerini kıyıya çeken balıkçılar ise bu dönemi bakım ve onarım çalışmalarıyla değerlendirdi. Yasak süresinin sona ermesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarında yeniden Van Gölü’ne açılan balıkçılar, ağlarını suyla buluşturmanın heyecanını yaşadı. Yeni sezonun bol ve bereketli geçmesini dileyen balıkçılar, uzun bir aranın ardından geleneksel “Vira Bismillah” diyerek avcılık faaliyetlerine yeniden başladı.