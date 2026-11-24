Bebeklerinin sağlığı için raflardaki en güvenilir ürünleri seçmeye çalışan ebeveynlerin gündemine oturan kritik bir bilimsel çalışma yayımlandı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve uluslararası hakemli dergi Regulatory Toxicology and Pharmacology'de yer alan araştırmada, Türkiye pazarındaki bebek atıştırmalıklarının ağır metal karnesi çıkarıldı.

11 MARKAYA AİT 37 ÜRÜN MERCEK ALTINA ALINDI

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, araştırma ekibi Ekim–Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'deki satış noktalarından temin edilen 11 farklı markanın 37 tahıl bazlı bebek atıştırmalığını laboratuvara götürdü. Organik ve geleneksel (organik olmayan) kategorilerdeki bu ürünlerde; arsenik, kadmiyum, kurşun ve cıva düzeyleri hassas analiz yöntemleriyle (ICP-MS) tek tek ölçüldü. Çalışmada ayrıca 6 aylık bebeklerin ortalama tüketim miktarları baz alınarak oluşabilecek olası maruziyet riskleri de hesaplandı.

KURŞUN SINIRI ORGANİK ÜRÜNLERDE DAHA SIK AŞILDI

Analiz sonuçları, incelenen toplam 37 ürünün yüzde 40,5'inde kurşun seviyesinin ilgili mevzuat sınırlarının üzerinde olduğunu gösterdi. Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu ise kategoriler arasındaki farkta ortaya çıktı. Yasal kurşun sınırı aşımı; organik olmayan ürünlerde yüzde 21,4 seviyesinde kalırken, ebeveynlerin daha sağlıklı olduğu düşüncesiyle tercih ettiği organik ürünlerde bu oran yüzde 52,2'ye kadar çıktı.

ORGANİK OLMAYANLARDA ARSENİK VE KADMİYUM ÖNE ÇIKTI

Çalışma, ürün grupları arasındaki ağır metal dağılımının farklılaştığını da ortaya koydu. Kurşun oranları organik ürünlerde daha yüksek çıkarken, organik olmayan bebek atıştırmalıklarında ise arsenik ve kadmiyum seviyelerinin daha yüksek olduğu saptandı. Öyle ki, organik olmayan ürünlerin yüzde 35,7'sinde arsenik için hesaplanan hedef tehlike katsayısının (THQ) güvenli eşik olan 1'in üzerine çıktığı belirlendi. Cıva düzeylerinin ise incelenen örneklerin büyük çoğunluğunda tespit sınırının altında ve düşük seviyelerde kaldığı bildirildi.

AĞIR METALLER BEBEKLERİN GELİŞİMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Uzmanlar, bebeklerin vücut ağırlıklarının düşük olması ve gelişim süreçlerinin hızla devam etmesi nedeniyle gıda kaynaklı ağır metallere karşı yetişkinlerden çok daha savunmasız olduğuna dikkat çekiyor. Bilimsel verilere göre; kurşun maruziyeti çocuklarda doğrudan beyin ve sinir sistemi gelişimini hedef alarak ilerleyen yaşlarda dikkat, öğrenme ve davranış sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Arsenik nörolojik gelişim üzerinde risk oluştururken, kadmiyum ise vücutta birikerek böbrek ve kemik sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.