Almanya’nın bağımsız tüketici test kuruluşu Stiftung Warentest, farklı türlerden 40 pirinç ürününü inceleyerek sonuçlarını yayımladı. Basmati, yasemin, parboiled, yuvarlak taneli ve tam tahıllı pirinçlerin değerlendirildiği araştırmada yalnızca dört ürün “iyi” notu alabildi. Sekiz ürün ise “yeterli” düzeyinde kaldı ve tüketicilere önerilmedi. Ürünlerin büyük bölümü orta seviyede değerlendirildi.

Test kapsamında arsenik ve kadmiyumun yanı sıra kurşun, nikel, pestisit kalıntıları, küf toksinleri ve diğer kirleticiler de araştırıldı. Sonuçlar, pirinç ürünlerinin kirletici içeriği bakımından birbirinden farklılaşabildiğini gösterdi.

TÜRKİYE’DE DE SATILAN MARKA LİSTEDE

Araştırmada incelenen ürünler arasında Tilda Pure Original Basmati de yer aldı. Türkiye’deki perakende satış kanallarında da bulunan marka, test sonuçlarının ülkemizdeki tüketiciler açısından da merak uyandırmasına neden oldu.

Bununla birlikte, Almanya’da test edilen ürünle Türkiye’de satılan ürünün aynı üretim partisine ait olduğu veya aynı kirletici seviyelerini taşıdığı yönünde bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle araştırma sonuçları, Türkiye’deki tüm Tilda ürünleri için doğrudan genellenemiyor.

Test listesinde “Kavak Güllü Tosya tipi Goldkorn” adlı pirincin bulunması da dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.