Firma tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Bebelac 1 ürünleri için geri çağırma sürecinin ilk olarak 24 Ocak 2026 tarihinde gönüllü olarak başlatıldığı bildirildi. Sürecin, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin güncel kılavuzlarına uyum sağlamak amacıyla 4 Mayıs 2026’da revize edildiği ifade edildi.

YALNIZCA BELİRLİ PARTİLERİ ETKİLİYOR

Yetkililer, geri çağırmanın tüm ürünleri kapsamadığını, sadece belirli üretim partileriyle sınırlı olduğunu vurguladı. Tüketicilerden, evlerinde bulunan ürünlerin parti numaralarını dikkatle kontrol etmeleri istendi. Ürünü satın alanların, aldıkları satış noktalarına başvurarak ücret iadesi talep edebileceği ya da firmanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabileceği belirtildi.

Şirket, yaşanan durum nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade ederken, herhangi bir sağlık şüphesi oluşması halinde tüketicilerin vakit kaybetmeden uzmanlara başvurması gerektiğini hatırlattı.

TOPLARMA KARARI TOKSİN RİSKİNDEN ALINDI

Geri çağırma kararının gerekçesinin, Bacillus cereus bakterisinin ürettiği “cereulide” adlı toksin olduğu açıklandı. Uzmanlar, bu toksinin yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğunu ve gıdalarda uzun süre etkisini sürdürebildiğini belirtiyor.

Toksin'in özellikle bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş bebeklerde risk oluşturabileceği ifade edilirken, kusma ve ishal gibi belirtilerin görülebileceği, nadir durumlarda ise daha ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.