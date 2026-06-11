Türkiye’de sağlık krizini çözemeyen bakanlık, Suriye’nin sağlığı için seferber oldu. Bizdeki sağlık tesisleri satışa çıkarılırken ve vatandaş randevu alabilmek için günlerce beklemek zorunda kalırken, Suriye’de toplam 450 yatak kapasiteli iki ayrı hastane inşa edilmesi planlanıyor.



MASRAFLAR BİZDEN



Personel ve işletme giderleri de Türkiye tarafından karşılanacak. Hastanelerde görev yapacak doktorlar ve sağlık çalışanları Türkiye’den gönderilecek. İnşaatların tamamlanmasından sonra hastanelerin hizmete hazır hale getirilmesi için ayrıca 80 milyon dolar harcanacak.





HİBE DEVREDE



Suriyeliler için yıllardır milyarlarca lira harcayan Türkiye, Şam’da 300 yataklı Kalp ve Damar Hastanesi, Halep’te ise 150 yataklı Onkoloji Hastanesi kuracak. Ayrıca Şam’daki İbn Nefis Hastanesi’ne ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz desteği sağlanacak. Hastaneler Türkiye tarafından işletilecek ve iki yıl boyunca Suriyeli hastalardan hiçbir ücret alınmayacak.



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Suriye Sağlık Bakanı Nazzal Alali arasında imzalanan protokole göre, hastanelerde görev yapacak Türk doktorlar, sağlık personeli ve yakınları Suriye yasalarına tabi olacak. Tıbbi cihazlar, aşılar, ilaçlar ve her türlü sarf malzemesi hibe edilecek.



Protokol, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasıyla kanun teklifi haline getirildi.



MASRAF AĞIR: 100 MİLYAR DOLAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020’de Suriyeliler için 40 milyar dolar harcandığını açıklayarak, “Bir 40 milyar dolar daha harcarız” demişti. Ancak maliyetin 100 milyar doları aştığını tahmin ediyor. Türkiye’de yaşayan Suriyelilere sağlık hizmetleri kapsamında 4 milyon ameliyat yapıldı, 5 milyon kişi yatarak tedavi gördü. Ayrıca 150 milyonun üzerinde muayene ve ayakta tedavi hizmeti verildi.



İKTİDAR EMEKLİDEN PARA ALIYOR



Suriye'ye yapılacak hastaneler için kanun teklifi Meclis’te görüşülüyor. TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada çelişkileri sıraladı: “Bizim vatandaşımız doktor randevusu alamıyor. 71 hastane satışa çıkarılıyor, emekliden katılım payı alınıyor. Bunları yapan iktidar ise Suriye’de ‘her şey ücretsiz’ hastaneler kuruyor.”