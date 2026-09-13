2026’nın ilk 8 aylık verilerine göre Jeep, SsangYong, Omoda & Jaecoo, Volvo, Togg, MG, Mini, Renault, KİA ve Hyundai satışlarını artıran markalar arasında yer aldı. En yüksek oransal artışı yüzde 183,8 ile Jeep kaydetti.

Listenin ilk sırasında Jeep yer aldı. Geçen yıl toplamda yaklaşık 3 bin 500 araç satan marka, 2026’nın ilk 8 ayında 5 bin 680 adet satışa ulaştı. Jeep’in geçen yılın aynı dönemine göre satış artışı yüzde 183,8 olarak kaydedildi. İkinci sıradaki SsangYong ise yüzde 104,8 büyüyerek 8 ayda 12 binin üzerinde otomobil sattı. Musso pikap dahil edildiğinde markanın toplam satışları 18 bin seviyesine yaklaştı. SsangYong satış sıralamasında 25’incilikten 17’nciliğe yükseldi.

OMODA VE JAECOO KAÇ ARAÇ SATTI?

Chery Grubu bünyesindeki Omoda ve Jaecoo, 2026’nın ilk 8 ayında yaklaşık 9 bin araç sattı. İki markanın satışlarındaki büyüme yüzde 69,2 olarak gerçekleşti. Omoda ve Jaecoo’nun ardından Volvo geldi. Elektrikli modellere ağırlık veren Volvo, 11 binin üzerinde satış gerçekleştirerek yüzde 46,5 büyüme kaydetti.

TOGG SATIŞ SIRALAMASINDA KAÇINCI OLDU?

Togg, ilk 8 ayda satışlarını yüzde 45,8 artırarak 30 bin adedin üzerine çıkardı. SUV ve sedan modelleriyle satışlarını yükselten marka, Türkiye’deki otomobil satış sıralamasında 12’ncilikten 6’ncılığa çıktı. MG ise aynı dönemde satışlarını yüzde 23,2 artırdı. Markanın büyümesinde hibrit ZS ve HS modellerinin satışları etkili oldu.

MİNİ VE RENAULT SATIŞLARINI NE KADAR ARTIRDI?

Mini, 2026’nın ilk 8 ayında yüzde 20,6 büyüme kaydederek 8 bin 500’den fazla araç sattı. Elektrikli Countryman modeli, markanın satış artışına katkı sağlayan modeller arasında yer aldı. Renault ise satışlarını yüzde 14,6 artırdı. Megane Sedan ve Duster’ın yanı sıra yeni Clio ve Boreal modellerinin de katkısıyla marka, Türkiye otomobil pazarındaki yaklaşık yüzde 15’lik payıyla liderliğini sürdürdü.

KİA VE HYUNDAI'DE SATIŞLAR NE KADAR ARTTI?

Elektrikli araç yatırımlarını artıran KİA, satışlarını yüzde 6,1 yükselterek yaklaşık 18 bin adede çıkardı. Böylece marka, satışlarını artıran 10 otomobil üreticisi arasına girdi. Hyundai’deki artış ise yüzde 0,6 ile sınırlı kaldı. Buna rağmen markanın toplam satışları 41 bin adedi aşarak mevcut seviyesini korudu.

TÜRKİYE’DE SATIŞLARINI ARTIRAN 10 MARKA HANGİLERİ?

2026’nın ilk 8 aylık verilerine göre satışlarını artıran markalar ve büyüme oranları şöyle sıralandı: Jeep yüzde 183,8, SsangYong yüzde 104,8, Omoda & Jaecoo yüzde 69,2, Volvo yüzde 46,5, Togg yüzde 45,8, MG yüzde 23,2, Mini yüzde 20,6, Renault yüzde 14,6, KİA yüzde 6,1 ve Hyundai yüzde 0,6.