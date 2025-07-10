Elon Musk, perşembe günü X üzerinden yaptığı açıklamada, Grok yapay zeka sisteminin en geç gelecek hafta Tesla araçlarında kullanılabilir olacağını söyledi.

Türkiye'de savcıları harekete geçiren Grok, ABD'de elektrik araçların vazgeçilmez bir parçası olarak sürücü koltuğunun yanına eklenecek.

Yapay zeka araç içindeki klima, müzik çalar, telefon görüşmeleri, yol ve harita uygulamaları ve internet aramalarını yönetecek.

Sürücü, yapay zeka ile konuşarak araba içindeki ekranla uğraşmadan yola odaklanabilecek. Türkiye'deki Tesla araçlara bu özelliğin eklenip eklenmeyeceği ise merak konusu.

TÜRKİYE'DE KRİZ YARATTI

Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, çarşamba günü Grok 4 adını verdiği güncellenmiş yapay zeka modelini tanıttı.

Musk daha önce Tesla otomobillerinin Grok ile donatılacağını duyurmuş ancak bu sistemin araçlara ne zaman entegre edileceği hakkında bilgi vermemişti.

Ancak afta boyunca Grok, hafta boyunca bir kriz yaşadı. Erdoğan dahil dünya liderlerine hakaret eden, ırkçı söylemlerde bulunan ve Hitler övem yapay zekaya Türkiye'de erişim engeli geldi.

Gelen büyük tepkiler üzerine Grok’un X hesabında paylaşılan bazı yorumları platformdan kaldırıldı. Bu olaydan kısa süre sonra yapay zeka botuna "Grok 4" güncellemesi geldi.