Türkiye otomobil pazarında tüketici tercihleri, küresel trendler ve üretim stratejileri doğrultusunda değişim gösteriyor. Geniş bagaj hacmi ve filo kullanımına uygunluğuyla uzun yıllar pazarın merkezinde yer alan sedan modeller, yerini kademeli olarak SUV (Sport Utility Vehicle) ve crossover segmentine bırakıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri, yaklaşık 10 yıl önce satılan her iki araçtan birinin sedan olduğunu, bugün ise bu oranın her 5 araçta 1'e kadar gerilediğini ortaya koyuyor.

SATIŞ VERİLERİ DÖNÜŞÜMÜ GÖZ ÖNÜNE SERİYOR

ODMD verilerine göre, son 10 yılda gövde tiplerinin pazar paylarındaki değişim şu şekilde gerçekleşti:

2016 Temmuz Sonu: Sedan otomobiller %49 pay ve 165 bin 364 adetlik satışla pazarın lideri konumundaydı.

2021 Yılı: Sedan modellerin pazar payı %40'ın altına gerilerken, SUV modellerin payı %35'e yükseldi.

2025 Sonu: SUV otomobiller %62 pay ve 671 bin 819 adetlik satışla liderliği aldı. Sedanların payı ise %23’e geriledi.

2026 Ocak-Haziran Dönemi: SUV modellerin pazar payı %65'e ulaşırken, sedanların payı %20 barajının altına düştü.

SEDAN MODELLERE İLGİ NEDEN AZALIYOR?

Sektör analizlerine göre sedan gövde tipinin pazar payı kaybetmesi tek bir etkene bağlı değil. Süreci hızlandıran temel faktörler şunlar:

Tüketici Beklentilerindeki Değişim: Kullanıcılar daha yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç mekân hissi ve çok yönlü kullanım sunduğu gerekçesiyle SUV modellere yöneliyor.

Küresel Üretim Stratejileri: Otomotiv üreticileri yeni platform yatırımlarını, hibrit ve elektrikli model geliştirmelerini öncelikli olarak SUV gövde tiplerine kaydırıyor. Birçok ana akım marka D-segment sedan modellerin üretimine son verdi.

İthalat ve Vergi Yapısı: Ek vergiler ve ithalat maliyetleri, bazı popüler sedan modellerin Türkiye pazarındaki varlığını zorlaştırıyor. Örneğin, daha önce yerli üretilen ancak üretimi yurt dışına taşınan Honda Civic'in Türkiye satışı durduruldu.

Yerli Üretimdeki Değişim: Türkiye'de uzun süre en çok satan modeller arasında yer alan Fiat Egea'nın üretim sürecinin tamamlanması, erişilebilir sedan segmentinde önemli bir boşluk yarattı.