Japon otomotiv devi Nissan, ABD pazarındaki stratejik politikasını güncelleyerek Mississippi'deki Canton fabrikasında hayata geçirmeyi planladığı elektrikli araç üretim hatlarından vazgeçtiğini duyurdu.

Şirket, söz konusu tesiste üretilmesi hedeflenen iki yeni elektrikli SUV modeline yönelik 2028-2029 yılları için belirlenen üretim takvimini tamamen rafa kaldırdı. Nissan'ın mevcut elektrikli modelleri olan Leaf gibi araçların satışına ABD pazarında devam edileceği, ancak üretim tarafında yeni yatırımların şimdilik durdurulduğu açıklandı.

GÜNCEL TALEBE GÖRE "BENZİNLİ" ÜRETİMİ ÖNE ÇIKACAK

Nissan'ın bu kararında, ABD pazarındaki elektrikli araç teşviklerinin sona ermesi ve buna bağlı olarak tüketicilerin benzinli araçlara olan talebinin yeniden artış göstermesi etkili oldu. Şirket yönetimi, pazar koşullarındaki bu daralmayı göz önünde bulundurarak Canton fabrikasında elektrikli modeller yerine geleneksel, yani içten yanmalı motorlu araçların üretim kapasitesini artırma kararı aldı.

ABD pazarında elektrikli olmayan araçlara yönelik artan satış trendi, şirketi bu yönde adım atmaya itti. Nissan, bu stratejik değişiklikle pazarın değişen dinamiklerine yanıt vermeyi ve kısa vadede elektrikli araç üretiminde kapasite artışına gitmemeyi hedefliyor.