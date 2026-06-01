Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Çalış Plajı'nda hayata geçirilen bir uygulama, vatandaşların tepkisini çekti. Plaj girişine yerleştirilen tabelada, şezlong ve şemsiye alanlarının çevresinde havlu sererek oturmanın yasak olduğu duyuruldu.

Tabelada, "Şezlong ve şemsiye yakınlarında kuma oturmak, havlu sermek yasaktır" ifadeleri yer aldı

Uygulamanın, kendi havlusunu getirerek plajdan yararlanmak isteyen kişileri mağdur ettiği öne sürüldü. Plajda tek kişilik şezlong ücretinin 250 TL, şezlong ve şemsiye setinin ise 750 TL olarak belirlendiği görüldü. Bu durum, ücret ödemeden denize girmek isteyen vatandaşların kullanım alanlarının kısıtlandığı yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Bölge sakinleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, söz konusu uygulamanın kıyılardan serbest ve eşit şekilde yararlanma ilkesine aykırı olduğunu savunarak yetkili kurumları göreve çağırdı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuya müdahale etmesi talep edildi.