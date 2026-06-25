Avrupa’nın günlerdir etkisi altında olduğu sıcak hava dalgasına ilişkin yeni bir değerlendirme yapıldı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kıtanın büyük bölümünü etkileyen sıcaklıkların hafta sonu itibarıyla orta ve doğu Avrupa’ya doğru kayacağını ifade etti. Türkiye’nin batı kesimlerinin ise bu sistemin sınır bölgesinde yer almayı sürdüreceği belirtildi.

OMEGA BLOĞU ETKİSİ DOĞU AVRUPA’YA İLERLİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen’in paylaşımlarına göre Avrupa’yı etkileyen sıcak hava kütlesi hafta sonundan itibaren yön değiştirerek Almanya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Çekya ve Slovakya hattına doğru ilerleyecek. Özellikle pazar ve pazartesi günlerinde bu bölgelerde olağanüstü sıcaklıkların görülmesinin mümkün olduğuna dikkat çekildi. Meteorolojide “Omega Bloğu” olarak bilinen bu sistemin doğu sınırının Türkiye’nin batısına kadar uzandığı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’DE ETKİ ALANI GENİŞLİYOR

Sıcak hava dalgasının Türkiye’de Avrupa’daki kadar sert bir tablo oluşturması beklenmese de etkisinin pazartesi ve salı günleri birçok bölgede hissedileceği öngörülüyor. Özellikle Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların artabileceği ifade ediliyor. Haziran ayının son günlerine ilişkin tahminlerde, batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği ve yüksek basınç sisteminin hissedilen sıcaklığı daha da artırabileceği belirtiliyor.

ORMAN YANGINI RİSKİ İÇİN UYARI

Artan sıcaklıklarla birlikte en önemli risk başlıklarından biri orman yangınları oldu. Uzmanlar, düşük nem ve rüzgârla birleşen sıcak havanın özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara çevresinde yangın tehlikesini yükselttiğini vurguluyor. Prof. Dr. Orhan Şen “Orman yangınları riski artacak, kıvılcım üreten tüm faaliyetler yasaklanmalı” ifadelerini kullandı.

ŞEN İKİ GÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Şen'in açıklamasına göre pazartesi ve salı günleri batı bölgelerde sıcaklıkların belirgin şekilde artması bekleniyor. Şen öte yandan bu iki günde sokağa çıkmanın bile yasaklanabileceğine vurgu yaptı.

Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi: