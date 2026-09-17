Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçları, hafta içinde oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Son olarak Amasyaspor FK, Çankırıgücü'nü konuk etti. Ev sahibi, rakibini ilk yarıda 7 gol attığı karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında 10-0 galibiyetle sahadan ayrıldı.

İLK YARIDA 7 GOL ATTILAR

Amasyaspor'un gol dağılımı şöyle oldu:

1' Safa Kınalı

4' Ahmet Emin Aksakal

6' Mehmet Bavver Özbahçeci

30' Mert Erol

33' Mikail Olgun

35' Muhammet Karahan

39' Muhammet Karahan

51' Yunus Emre Kobya

71' Muhammed Öztürk

84' Hasan Çelik

SON 28 YILIN EN FARKLI GALİBİYETİ

Amasyaspor'un bu zaferi, Türkiye Kupası'nda son 28 yılın en farklı galibiyeti oldu. Bir önceki skor, 1 Aralık 1998'de sahasında Çorluspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş'a aitti.