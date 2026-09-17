Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçları, hafta içinde oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Son olarak Amasyaspor FK, Çankırıgücü'nü konuk etti. Ev sahibi, rakibini ilk yarıda 7 gol attığı karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında 10-0 galibiyetle sahadan ayrıldı.
İLK YARIDA 7 GOL ATTILAR
Amasyaspor'un gol dağılımı şöyle oldu:
1' Safa Kınalı
4' Ahmet Emin Aksakal
6' Mehmet Bavver Özbahçeci
30' Mert Erol
33' Mikail Olgun
35' Muhammet Karahan
39' Muhammet Karahan
51' Yunus Emre Kobya
71' Muhammed Öztürk
84' Hasan Çelik
SON 28 YILIN EN FARKLI GALİBİYETİ
Amasyaspor'un bu zaferi, Türkiye Kupası'nda son 28 yılın en farklı galibiyeti oldu. Bir önceki skor, 1 Aralık 1998'de sahasında Çorluspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş'a aitti.