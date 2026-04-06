Trendyol 1. Lig'de yükselme ve düşme heyecanı tam gaz devam ediyor. Biribirinden heyecanlı maçların oynandığı ligde tarihi bir rekor kırılmak üzere.

Amed Sportif Faaliyetler formasıyla gol sayısını 26'ya yükselten Mbaye Diagne, 4 gol daha bulması halinde 2001-2002'den bu yana 1. Lig'de bir sezonda en fazla gol atan isim olacak.

Son olarak Boluspor'u 6-1 yenerek üçüncü sıradaki Esenler Erokspor'la puan farkını koruyan Amed Sporif Faaliyetler'de 2 gol atan Mbaye Diagne gol sayısını 26'ya çıkardı. Diagne, kalan 5 haftada 4 gol daha bulması halinde 2018-2019'da Altay formasıyla 29 golü bulunan Marco Paixao'nun rekorunu kıracak.

1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle devam eden ligde, 2001-2002'den beri en fazla golü atan Marco Paixao'yu 28 golle Yunus Altun (Konyaspor), 27 golle Taner Demirbaş (Malatyaspor) ve 25 golle Okan Yılmaz (Bursaspor) izliyor.