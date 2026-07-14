Ankara'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlere isimlerine özel hazırlanmış tabanca hediye etti.

Söz konusu hediyelerin bazı ülkelerde diplomatik teamüller ve güvenlik prosedürleri nedeniyle incelemeye alındı.

Tabanca hediye edilen liderlerden biri de Macaristan'ın çiçeği burnunda Başbakanı Peter Magyar'dı.

Magyar zirve öncesi İstanbul'u gezdi, zirveden sonra da Antalya'ya giderek tatil yaptı.

'ERDOĞAN'DAN ALIŞILMADIK HEDİYE'

Geçtiğimiz nisan ayında seçimleri kazanarak 16 yıllık Viktor Orbán'ın iktidarına son veren Magyar, Ankara'daki iki günlük zirvenin ardından ülkesine döndüğünde Erdoğan'ın hediye tabancısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Magyar, "NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alışılmadık bir hediye: Üzerine adımın kazındığı, mühimmatıyla birlikte bir Magnum tabanca..." notunu düştü.

'HERKES HEDİYE OLARAK TABANCA VERMEZ'

Macaristan'ın genç başbakanı 1 hafta sonra bu kez Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in verdiği hediyeyi paylaştı.

Elinde mango ile poz veren Magyar, "Tarihi bir günün sonunda ofisimde hoş bir sürpriz beni bekliyordu. Pakistan Başbakanı’ndan hediye olarak 90 mango aldık. Bir saat içinde sadece birkaç tanesi kaldı. Teşekkürler. Herkes hediye olarak tabanca vermez” ifadelerini kullandı.