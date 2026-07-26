Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl süren Rus işgali döneminde, Rus Çarı 2. Nikola tarafından 1896 yılında yaptırılan Katerina Köşkü, bölgedeki en önemli tescilli tarihi yapılar arasında yer alıyor. Sarıkamış sarıçam ormanlarının içerisinde yer alan yapı, tek bir çivi dahi çakılmadan birbirine geçmeli ahşap hatıllarla inşa edilen mimari yapı kaderine terk edildi.

KATERİNA KÖŞKÜ'NÜN MİMARİ YAPISI VE İNŞA TEKNİĞİ NEDİR?

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak 3 bölümden inşa edilen tarihi köşk, Baltık mimari tarzının Türkiye'deki nadir örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Ana binanın giriş kapısı kesme taştan yapılırken, cephe duvarları tamamen çam ağaçlarının üst üste ve yan yana geçirilmesi esasına dayanan birbirine geçmeli ahşap hatıllarla oluşturuldu. Temel duvarları taştan, cephe duvarları ise simetrik ahşaptan yapılan iki katlı yan bölümler, ahşap mimarinin korunmuş en özgün örnekleri arasında bulunıyor.

TARİHİ KÖŞK HANGİ DÖNEMDE HANGİ AMAÇLA YAPILDI?

Kışlık Av Köşkü olarak inşa edilen yapı, Sarıkamış'ın doğal dokusu içerisinde konumlandırıldı. Rus işgali döneminde çarlık ailesinin kullanımı için tasarlanan köşk, hem taş hem de ahşap işçiliğinin bir arada kullanıldığı cephe tasarımı ve geometrik pencere düzeniyle dönemin mimari anlayışını günümüze taşıyor.