Türkiye'nin tarımsal üretim haritasında yer alan ve kendine has ekolojik koşullara ihtiyaç duyan endüstriyel bitkiler, imalat sanayisi için vazgeçilmez bir tedarik kaynağı oluşturuyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretimi gerçekleştirilen şerbetçiotu (Humulus lupulus), yurt genelinde farklı havzalarda yürütülen adaptasyon ve deneme ekimlerine rağmen yalnızca bu ilçede ticari standartlara uygun olarak yetiştirilebiliyor.

ŞERBETÇİOTU NEDEN YALNIZCA PAZARYERİ'NDE YETİŞİYOR?

Şerbetçiotu bitkisi, gelişim döngüsü boyunca hassas hava sıcaklığı, nem oranı, rüzgar koridoru ve toprak geçirgenliğine ihtiyaç duyuyor. Pazaryeri ilçesinin sahip olduğu özel mikroklima özellikleri; bitkinin ihtiyaç duyduğu gece-gündüz sıcaklık farkını ve doğal nem dengesini tam olarak karşılıyor.

Geçmiş dönemlerde Türkiye'nin farklı tarım arazilerinde yapılan saha testlerinde bitkinin aroma, asit ve etken madde kalitesinin sanayi standartlarının gerisinde kaldığı kaydedildi. Pazaryeri arazilerinin topografik yapısı ise bitkinin kimyasal bileşimini ideal seviyede koruyarak yüksek rekolte alınmasına olanak tanıyor.

İÇECEK VE İLAÇ SANAYİSİNDE HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR?

Hasat döneminin ardından kurutma ve işleme tesislerine sevk edilen şerbetçiotu, sanayide kullanılmak üzere pelet veya özüt formuna dönüştürülüyor. Bitkinin kozalak yapısında yer alan bileşenler, içecek sanayisinde ürünlere karakteristik acılık, aroma ve doğal koruyucu dayanıklılık kazandırmak amacıyla ana ham maddelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Sanayi tipi içecek üretiminin yanı sıra ilaç ve kozmetik sektörlerinde de geniş kullanım alanı bulan şerbetçiotu; sakinleştirici, antiseptik ve antioksidan nitelikleri nedeniyle fitoterapi ürünleri ile çeşitli farmasötik preparatların üretiminde tercih ediliyor.

BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN STRATEJİK BİR GELİR KAYNAĞI

Pazaryeri ilçesinde sözleşmeli tarım modeliyle üretilen şerbetçiotu, yüzlerce üretici ailesi için temel geçim kapısı niteliği taşıyor. Hasat edilen mahsulün tamamına yakını yurt içindeki sanayi kuruluşları tarafından doğrudan satın alınarak üretim bantlarına yönlendiriliyor.

Türkiye sınırları içinde başka bir bölgede ikamesi üretilemeyen bu endüstriyel bitki, Pazaryeri'nin tarım sektöründeki münhasır konumunu güçlendirirken yerel ekonominin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sunuyor.