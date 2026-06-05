Türk Toraks Derneği’nin yayımladığı 2025 yılı verileri, Türkiye genelindeki hava kalitesinde alarm veren tabloyu ortaya koydu. Hazırlanan rapora göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen temiz hava eşik değerleri, ülkede yeterli ölçümün gerçekleştirildiği tüm şehirlerde aşıldı.

Yapılan ölçümlerde Türkiye'nin havası en kirli ili Iğdır oldu. Iğdır'da partikül madde seviyesinin 118,17 olarak ölçüldüğü, bu değerin DSÖ'nün önerdiği güvenli sınırın yaklaşık 8 katına denk geldiği bildirildi.

İLK 5'TE DEPREM BÖLGESİ DİKKAT ÇEKTİ

Hava kirliliğinde Iğdır'ın ardından şu şehirler sıralandı:

Malatya

Osmaniye

Kahramanmaraş

Hatay

En yüksek kirliliğe sahip ilk 5 şehirden 3'ünün deprem bölgesinde bulunması raporda öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

BURSA VE DİĞER İLLER İLK 10'DA

Kirliliğin en yoğun yaşandığı ilk 10 şehir listesine Ağrı, Hakkari, Mersin ve Şırnak'ın yanı sıra büyük bir sanayi kenti olan Bursa da dahil oldu. Uzmanlar, bu bölgelerdeki yüksek değerlerin ana kaynakları olarak sanayi tesislerini ve yoğun araç trafiğini işaret ediyor.

EN TEMİZ ŞEHİR KIRKLARELİ BİLE SINIRI AŞTI

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin en temiz havasına sahip şehri Kırklareli oldu. Kırklareli'nin partikül madde değeri 22,46 olarak ölçüldü. Ancak bu rakamın dahi Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 15 birimlik ideal sınırın üzerinde kaldığı saptandı.

En temiz havaya sahip ilk 5 il sıralamasında Kırklareli'yi sırasıyla Artvin, Bayburt, Sinop ve Bingöl takip etti. Temiz hava listesinde özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan şehirlerin ağırlıkta olduğu görülüyor.

KİRLİ HAVA BİRÇOK KRONİK HASTALIĞI TETİKLİYOR

Raporda, hava kirliliğinin sadece solunum sistemini etkilemediği belirtildi. Kirli havanın astım, KOAH, kalp-damar hastalıkları, inme ve akciğer kanseri riskini de doğrudan artırdığı vurgulandı.

Türk Toraks Derneği, özellikle çocukların, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan birelerin bu kirlilikten çok daha yüksek oranda olumsuz etkilendiğini bildirdi. Sonuçlar, Türkiye sınırları içerisinde ölçüm yapılan hiçbir yerleşim yerinin DSÖ'nün temiz hava kriterlerini tam olarak karşılayamadığını resmi olarak belgeledi.