Türkiye yollarında yer alan otomobillerin markalara göre dağılımına ilişkin güncel veriler belli oldu. Sürücülerin tercih eğilimlerini ve pazardaki toplam araç varlığını ortaya koyan sıralamada, üst sıralardaki markalar dikkat çekti.

TRAFİĞE EN ÇOK KAYITLI OTOMOBİL MARKALARI HANGİLERİ?

Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayılarına göre öne çıkan markaların sıralaması şu şekilde:

Renault: 3.624.436 adet

Fiat: 3.029.463 adet

Ford: 2.795.712 adet

Volkswagen: 2.024.337 adet

Hyundai: 1.265.586 adet

Honda: 1.262.505 adet

Opel: 1.237.877 adet

ZİRVEDEKİ REKABETTE HANGİ MARKALAR ÖNE ÇIKIYOR?

Açıklanan verilere göre Renault, 3 milyon 600 bini aşan araç sayısı ile Türkiye’de trafiğe en çok kayıtlı araç markası unvanını koruyor. Renault’yu 3 milyon barajını aşan Fiat ve 2,7 milyon adedi geçen Ford takip ediyor.

Japon otomotiv devleri Honda ve Toyota gibi markaların toplam kayıtlı araç sayılarında beklentilerin gerisinde kaldığı görülürken, Volkswagen 2 milyonun üzerindeki araç sayısıyla 4. sırada yer aldı.