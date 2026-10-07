Türkiye'nin tescilli "Sakin Şehir" unvanına sahip yerleşim yerlerinden biri, ulaşım düzeniyle ülke genelinde benzeri az görülen bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor. İlçe merkezine adım atan sürücüler, caddelerdeki trafik ışığı eksikliğini fark edince şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yıllardır tek bir trafik lambasının dahi kullanılmadığı bu huzurlu bölgenin Aydın’ın Yenipazar ilçesi olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Günlük yaşamın temposundan ve metropollerin yoğun trafik stresinden uzak yapısıyla bilinen Yenipazar'da, araç trafiğinin sağlandığı yöntem görenleri hayrete düşürüyor. İlçe merkezindeki ulaşım, yıllardır tek bir trafik lambası dahi kullanılmadan sorunsuz bir şekilde işliyor.

SÜRÜCÜLER KIRMIZI IŞIK NEDİR BİLMİYOR

Merkezdeki trafik akışının aksamadan sürmesi, döner kavşak mimarisi ve bölge halkının benimsediği sürüş kültürüne dayanıyor. Kavşaklara yaklaşan araçlar hızlarını doğal olarak düşürürken, sürücülerin birbirine tanıdığı geçiş önceliği sayesinde ışıkta bekleme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Sürücülerin kırmızı ışıkta beklemediği ilçede dur-kalk yapılmadığı için yakıt tasarrufu sağlanırken, ışık bulunmamasına rağmen kaza oranlarının da yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER ŞAŞIRIYOR

İlçeye turistik ziyaretler veya meşhur Yenipazar pidesini tatmak için gelen vatandaşlar, yönlerini bulmaya çalışırken trafik lambası göremeyince kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor. İlçe halkı ve yerel esnaf ise bu durumdan son derece memnun olduklarını ifade ederek, ışık olmamasının şehre kazandırdığı huzurun korunmasını istiyor.