Dünyada servet artışı hızlanırken, Türkiye’de de ultra zengin sayısında belirgin bir yükseliş görüldü.

Knight Frank tarafından yayımlanan “The Wealth Report 2026” verilerine göre, Türkiye’de 30 milyon dolar üzeri servete sahip kişi sayısı son 5 yılda yaklaşık yüzde 93,5 artarak 2.174’ten 4.208’e çıktı.

2031’de bu sayının yüzde 13 seviyesinde artarak 4.772 olması bekleniyor.Türkiye’de milyarder sayısında artışın da 2031 yılında yüzde 31 oranında yükselerek 35’ten 46’ya çıkması öngörülüyor.

KÜRESEL ARTIŞ

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre, aynı dönemde dünya genelinde ultra zengin (UHNWI) sayısı 551 bin 435’ten 713 bin 626’ya yükseldi. Bu, 5 yılda 162 binden fazla yeni ultra zengin anlamına gelirken, yüzde 29 oranında bir artış görüldü.

ABD, bu genişlemede ana sürükleyici konumunu korurken, toplam artışın yüzde 40’tan fazlası bu ülkede gerçekleşti. Çin ikinci büyük merkez olmayı sürdürürken, Hindistan ise yükselen yeni servet üretim merkezi olarak öne çıktı.

Türkiye’deki yüzde 93,5 oranındaki artış, küresel ortalamanın çok üzerinde bir performans gösterirken, gelecek yıllarda bu artışın daha sınırlı kalması bekleniyor.

Son 5 yılda ultra zengin (30 milyon doların üzerinde servet sahibi) kişilerin en hızlı arttığı ülkelerin başında yüzde 109 ile Polonya, yüzde 107 ile Katar geliyor.

Türkiye üçüncü sırada yer alırken, yüzde 93 artış ile Romanya da dördüncü sıra yer alıyor.

Veriler, ultra zengin sayısının coğrafi olarak daha geniş bir alana yayıldığını ancak servet üretiminin hâlâ belirli merkezlerde yoğunlaştığını gösteriyor.

Kuzey Amerika, ultra zenginlerin en büyük büyük kısmını elinde tutarken, Asya-Pasifik bölgesi hızlı büyüyerek payını artırıyor. Avrupa ise daha sınırlı ancak dengeli bir artış sergiliyor.

Türkiye bu yapı içinde, küresel servet üretiminin merkezinde yer almasa da büyümeden pay alan ekonomilerden biri olarak görünüyor.