Akademisyen olan eşinin tayini üzerine Mersin’den Şırnak’a taşınan Yusuf Göktepe’nin hayatı, bölgede tanıştığı yerel arıcı Mehmet Zeki Sidar'ın teşviki ve 10 kovan desteğiyle bambaşka bir yön kazandı. Namazdağı eteklerindeki 1640 rakımlı Balveren beldesinde başlayan üretim yolculuğunda kovan sayısını kısa sürede 200’e çıkaran Göktepe, ürettiği balın kalitesiyle sınırları aştı.

DÜNYA DEVLERİ ARASINDA KÖR TADIMLA BİRİNCİ SEÇİLDİ

Şırnak’ın zengin florasında tamamen organik yöntemlerle üretilen bal, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması’nda "Altın Lezzet Ödülü" kazanmıştı. Türk balının uluslararası başarısı İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen Uluslararası Kaliteli Bal Yarışması’nda da devam etti. Ürün, jüri heyetinin markaları bilmeden değerlendirdiği "kör tadım" testinden bir kez daha altın madalyayla döndü.

“BALDA KALİTEMİZİN FARKINDAYIZ”

Yusuf Göktepe, Paris’in ardından Londra’dan da dereceyle dönmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Balda kalitemizin farkındayız. Katıldığım yarışmalarda dereceler kurul tarafından kör tadım tekniğiyle belirleniyor. Bu tür yarışmalardan dereceyle dönmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Balımızın gerçek değerini kazanabilmesi için bu yarışmalar bizim için çok önemli ve gurur kaynağı." dedi.

81 İLDEKİ SİPARİŞLERE YETİŞİLMİYOR

Bu yıl kent genelindeki yağışların bol ve floranın zengin olması sayesinde verimin arttığını vurgulayan Göktepe, hazırlıkların tamamlanmasının ardından kargolama sürecinin başlayacağını ifade etti. Elde edilen uluslararası derecelerin marka değerini yükselttiğini belirten girişimci, "Bu yıl bahar ayında kent yeterince yağış aldığından bitki örtüsü çok iyiydi. Burada kalarak hasadımızı geçen hafta tamamladık. Şu an hazırlık aşamasındayız. Bir hafta 10 gün içerisinde kargoyla ödüllü balımızı gelen siparişler üzerine Türkiye'nin her yerine göndereceğiz." açıklamasını yaptı.

“YEREL ARICILARI DESTEKLEYECEĞİZ”

Aşırı talebe dikkat çeken Göktepe, "Çok fazla dönüş alıyoruz. Bizim gibi kaliteli ve temiz bal üretimi yapan yerel arıcılardan da tahlil yaptırarak bal alıp müşterilere kaliteli bal ulaştırıyoruz. Daha kaliteli bal üretmek için de çalışmalarımız sürüyor. Bizim gibi kaliteli bal üreten yerel arıcıları da destekleyeceğiz. Bu tür ödüller sadece bize değil, bölgedeki arıcılara da fayda sağlıyor” açıklamasında bulundu.

"HİÇBİR KİMYASAL KULLANMADAN ÜRETİYORUZ"

Göktepe’nin arıcılığa adım atmasını sağlayan ve 20 yıldır sektörde yer alan Mehmet Zeki Sidar ise bölgenin doğasının kaliteye doğrudan etki ettiğini vurguladı. Dağlık ve ormanlık yapının aromayı güçlendirdiğini belirten Sidar, "Burası dağlık ve ormanlık olduğu için bitki örtüsü çok kaliteli. Bu nedenle kaliteli bal çıkıyor. 250 kovanım var. Bu hafta inşallah sağımımızı gerçekleştireceğiz. İyi bir verim bekliyoruz. Balımıza güveniyoruz. Kesinlikle kimyasal kullanmadan tamamen organik bal üretiyoruz. Bu bal, aroması ve kalitesiyle yurt içinin yanı sıra yurt dışından da alıcı buluyor." ifadelerini kullandı.