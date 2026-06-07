ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan testlerde, Target markası adı altında satılan bebek mendillerinde iki farklı zararlı bakteri türü saptandı. Bu gelişmenin ardından dev market zinciri, Türk şirketi Sapro tarafından üretilen mendiller için geniş kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

TÜKETİCİLERİN ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE TEST YAPILDI

Müşterilerden gelen göz ve cilt tahrişi, enfeksiyon ve ürünlerde renk değişimi şikayetleri üzerine resmi inceleme başlatıldı. Target, tüketicilere ürünleri derhal kullanmayı bırakma çağrısı yaparken, iade edilen paketler için ücret iadesi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Söz konusu bakterilerin özellikle bebekler, küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi enfeksiyon riskleri barındırdığı açıklandı. Sosyal medya platformlarında da kullanıcılar, yeni açılan paketlerde kahverengi lekeler ve kötü koku oluştuğunu paylaşıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ

Geri çağırma kararına konu olan Sapro Temizlik Ürünleri, Türkiye'nin en büyük ıslak mendil üreticileri arasında yer alıyor. Gelirlerinin yaklaşık yüzde 75'ini ihracattan elde eden şirket, 2024 yılındaki toplam ıslak mendil ihracatının yüzde 65'ini gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Target yetkilileri, mevcut uygulamanın "ihtiyati tedbir" kapsamında yürütüldüğünü bildirdi. Şikayetlere ve tahriş bildirimlerine ilişkin resmi inceleme süreci ise devam ediyor.

KOZMETİK SEKTÖRÜNDE GERİ ÇAĞIRMALAR ARTIYOR

Yaşanan bu son olay, küresel kozmetik ve kişisel bakım sektöründe art arda gelen ürün toplama kararlarının son örneği oldu. Son dönemde L'Oréal, La Roche-Posay ve Drunk Elephant gibi markalar da benzer formülasyon hataları ve kimyasal endişeler nedeniyle bazı ürünlerini piyasadan çekmişti.