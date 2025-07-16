İngiltere'de 95 gramlık ambalajlarda ve bağımsız mağazalar ile internet üzerinden satılan çikolatada hayati bir risk tespit edildi. FSA'nın verdiği bilgiye göre ürün, etiketinde yer fıstığı içeriğini belirtmeden satışa sunuldu. Bu durum, özellikle fıstık alerjisi olanlar için büyük bir sağlık riski teşkil ediyor.

FSA, tüm seri numaraları ve son kullanma tarihleri için geçerli olacak şekilde ürünün hemen imha edilmesi gerektiğini belirtti.

ÜRETİMİ TÜRKİYE'DE YAPILIYOR

Daily Mail'in haberine göre söz konusu çikolatanın Türkiye'de üretildiği, İngiltere'de ise Black Sea Trading Ltd. isimli bir ithalatçı tarafından dağıtıldığı bildirildi. Ancak FSA, bu firmaya ulaşamadıklarını açıkladı. Yerel yetkililerle iş birliği içinde ürünlerin raflardan toplatılması süreci başlatıldı.

Yetkililer, ürünü satın alan kişilere satın aldıkları yeri raporlamaları ve çikolatayı kesinlikle tüketmemeleri çağrısında bulundu.

ALERJİ KRİZİ: DAKİKALAR İÇİNDE...

Bildirilmeyen yer fıstığı tüketimi; alerjisi bulunan kişilerde boğazda şişme, nefes darlığı, bayılma ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaksiye yol açabiliyor.

FSA'nın uyarısında şu ifadeye yer verildi:

"Bu ürün yer fıstığı içermektedir ve yer fıstığı alerjisi olanlar için ciddi sağlık riski taşımaktadır. Satın aldıysanız, lütfen tüketmeyin."