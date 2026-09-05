Şanlıurfa’da bölge ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan kurutulmuş biber ve baharat üretimi, havaların ısınmasıyla birlikte en yoğun dönemine girdi. Tarladan toplanan acı biberler; yıkama, sap ayıklama ve doğrama aşamalarının ardından rüzgâr alan yüksek plato alanlarına seriliyor. Yaklaşık 4 ila 6 gün boyunca doğrudan güneş ışığı altında bekletilen ürünler, nemini tamamen kaybettikten sonra öğütülme veya paketleme aşamasına geçiyor. Ürünler paketlendikten sonra iç piyasanın yanı sıra özellikle Almanya, Fransa ve Katar gibi ülkelere tırlarla sevkiyat yapılıyor.

“RÜZGAR ESMEZSE ÜRÜNLER KÜFLENİP ÇÖP OLUR”

Ürün kalitesinde iklim şartlarının etkisi olduğunu belirten üreticilerden Hasan Çelik, "Biberlerimizi ovadaki nemli havadan uzak tutmak için merkeze uzak, sürekli sert rüzgâr alan yüksek tepelere getiriyoruz. Eğer hava sirkülasyonu yetersiz kalırsa ürünler nemlenir ve küflenerek çöp olur” dedi. Sezon boyunca haftalık yaklaşık 250 ile 300 ton arasında taze biber işlediklerini söyleyen Çelik, “Çalışmalarımız sabah saat 05.00’te başlayıp gece yarısına kadar devam edebiliyor. Çöl sıcaklarında bu tempoyu sürdürmek gerçekten büyük dayanıklılık gerektiriyor" açıklamasında bulundu.

GÜNLÜK YEVMİYE 3 BİN 500 LİRA

Bölgedeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle çalışacak işçi bulamadıklarını belirten Çelik, parça başı ve serim bazlı ödeme sistemiyle günlük kazancın oldukça yüksek olduğunu açıkladı. İşçi bulmakta güçlük çektiklerini ifade eden Çelik, işçilere serdikleri ve çuval başına hazırladıkları ürün miktarına göre ödeme yapıldığını söyledi. Çelik, “Bir işçi günlük temposuna bağlı olarak rahatlıkla 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira arasında kazanç elde edebiliyor. Buna rağmen kavurucu sıcaklar yüzünden sahada çalışacak eleman bulmakta son derece zorlanıyoruz” dedi.