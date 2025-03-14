Şirket olarak Türk pamuğu ve havlusunu Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) taşıdıklarını belirten American Soft Linen Kurucu Ortağı ve CEO’su Reşit Akçam, “Başlangıçta yalnızca online pazarda faaliyet gösteren bir marka olarak çıktığımız serüvende, kısa zamanda hızla büyüdük. Bugün Amerika’nın önde gelen perakende devleri için havlu, bornoz ve banyo tekstili ürünleri tedarik eden güçlü bir marka olarak konumlanıyoruz. Online pazaryerlerinde 100 binden fazla müşteri yorumu bulunan ve 2019’dan beri en iyi havlu markası olarak seçilen bir marka olarak geniş ürün yelpazemizle Türk pamuğunun eşsiz kalitesini ABD’ye taşıyoruz” diye konuştu.

‘KENDİMİZE ÖZGÜ BİR İPLİK TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRDİK’

ABD’den en çok havlu ve bornoz takımları için talep aldıklarını aktaran Akçam, sözlerine şöyle devam etti:

“Türk pamuğunun eşsiz kalitesinden aldığımız ilhamla yüksek su emiciliği ve doğal yumuşaklık özelliklerini kullanarak kendimize özgü bir iplik teknolojisi geliştirdik. Bu özel iplik sayesinde havlularımızı daha dayanıklı ve yumuşak ürünlere dönüştürdük. Türk havlularını Amerikalı tüketicilerle buluşturarak, sektördeki lider konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz. İş süreçlerimizin tümünü ise online platformlardan yürütüyoruz. Şu an, e-ticaret pazaryerlerinde faaliyet gösteriyoruz. Bunun yanı sıra kendi internet sitemizden de satış yapıyoruz.”

‘TÜRK PAMUĞUNU YATIRIM ARACI HALİNE GETİRDİK’

Farklı ülke ya da şehirlere açılmayı hedeflediğini söyleyen Akçam, “Türk pamuğundan üretilen banyo havluları sofistikeliğin ve üstün kalitenin güzel bir örneği. Biz de değeri bir yatırım aracı haline getirdik. Türkiye ve ABD arasında ticaret köprüsü kurarak havlu sektörünün öncü markalarından birine dönüştük. Gelecek dönemde de ivmemizi hızlandırarak farklı ülke ya da şehirlere açılmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.