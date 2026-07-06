İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde orman yangını korkuttu.
Egepostası'nın haberine göre, saat 18.00 sıralarında otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi; yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler ormanlık alanı da etkisi altına aldı.
Havanın kararmasıyla havadan müdahale durdurulurken, yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.