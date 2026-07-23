İzmir'de vatandaşlar, artan yaşam maliyetlerinin tatil planlarını önemli ölçüde etkilediğini söyledi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler, çalışanlar ve esnaf, esnaf ekonomik nedenlerle tatil yapamadığını, memleketine gitmekte zorlandığını veya yalnızca günübirlik gezilerle yetinebildiğini dile getirdi.

Emekli Seyit ve Hacer Kural çifti, tatil için Yunanistan'a gideceklerini belirterek, "Tatili gidebilmek için devamlı birikim yapıyoruz. Ömür gidiyor, mecburuz. Yunan adasına tatile gideceğiz. Mümkün olduğunca iki emekli birikim yapıyoruz. Kiramız yok, gayret ediyoruz. Seyrek olarak tatil yapıyoruz ama tam yapıyoruz. Onun haricinde evde oturuyoruz. Her emekli gibi. Ekstra harcamalarımız yok. İki kişiyiz ama kırk yılda bir dışarıya gidip geliyoruz. Ben Türkiye'de yaşadığımdan hiç memnun değilim. 40 sene ben yurt dışında yaşadım, oradan emekliyiz. Hala orayla burayı karşılaştırıyorum. Benim çocuklarım orada. Ara sırada gidip geliyoruz çocukları ziyarete. Fakat Türkiye'deki yaşayan insanlar, Avrupa standartlarında, Avrupalıların yaşadığı gibi yaşamıyor. Türkiye'de çok büyük korkunç sıkıntılar var. Bir kere politik, siyasi istikrar yok. Hep huzursuzluk var. Hep karışıklık var. Ben 81 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli Türkiye oturmadı. Türkiye'de huzur yok ve geleceğini de zannetmiyorum. Gelmez, bu ülke böyle" dedi.

"PAHALILIKTAN MEMLEKETİME BİLE GİDEMİYORUM"

Özel sektörde çalıştığını belirten Mehmet Yakut ise "Ülkenin şartları belli. En ufak bir yere gideceğim otobüs bileti 35 lira. Hayat şartları gittikçe pahalılaşıyor. Tatile nasıl gideceğiz? Dört kişilik aile olarak bir tatile gittiğiniz zaman 150-200 bin liraya mal olacak. Kazancımı oraya verdiğim zaman daha çok açığım olacak. Bu şartlarda giden de yok. En son ne zaman tatile gittiğimi hatırlamıyorum bile. Tatili bırakın, pahalılıktan memleketim Diyarbakır'a bile gidemiyorum. En son bilet fiyatları 3 bin lira civarıydı. Şu anda zamlar geldikten sonra kaç para olduğunu bilmiyorum. Ben dört kişilik bir aileyim. Gidiş, dönüş hesapladığım zaman dünya para" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİYİM, YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Emekli olduğu halde çalışmaya devam ettiğini belirten Cemil Arıkan da "Tatile gidemiyorum, imkanım yok. Emekliyim, yaşamaya çalışıyorum. Memleketim Denizli. Bayramdan bayrama gidip gelebiliyorum. Çalışıyorum, imkân olsaydı da çalışmasaydım. Yerime gençler çalışsaydı" dedi.

"GÜNÜBİRLİK GİDEBİLİYORUZ"

Emekli Metin Çıtak ise "Emekliyim, aynı zamanda da çalışıyorum. Yakın yerlere İzmir'in güzelliğinden kaynaklı günübirlik gidebiliyoruz. Foça, Mordoğan, Karaburun taraflarına günübirlik gidiliyor ama genel anlamda tatil, dışarıda konaklamalı bir tatil şu an için maalesef sıkıntı. Bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz. Hem çalışarak hem de devletin de verdiği sağ olsun 22 bin lira emekli maaşıyla döndürmeye çalışıyoruz. Sivaslıyım. Sivas'a işlerden dolayı yani ancak 9 günlük tatillerde gitmeye çalışıyorum mümkün mertebe. Orada konaklamaya, yemeye, içmeye para vermediğin için sadece yol parasıyla kurtarıyorsunuz. O kadarı da bir şekilde ayarlanıyor" ifadelerini kullandı.

İŞİ BIRAKIP TATİLE GİDEMİYOR

Çalıştığı için tatile gidemediğini belirten esnaf Bilal Olgun da "Sabah 7, akşam 7 çalışıyoruz, eve gidiyoruz. Bütçemden ötürü değil, işi bırakıp tatile gidemiyorum. Bütçem yetiyor. İki haftada bir izin kullanıyoruz onda da dinleniyoruz, evde yatıyoruz" dedi.

"ARTIK EVE BİLE ZOR GİDİYORUZ"

Özel sektörde çalıştığını belirten Zeynel Öncül de "Günümüz şartlarında artık eve bile zor gidiyoruz. Türkiye'de yaşıyorsan tatil hayal. Ancak yurt dışına gidebiliyoruz. Türkiye'de çok pahalı olduğu için yurt dışına çıkabiliyoruz sadece tatil için. Eğer Sakız'a gidecekseniz en az bin euro. Hafta sonu için iki gün bin euro harcarsınız. Türkiye şartlarında en az dört, beş aylık bir birikimle belki bir haftalık tatile çıkabilirsiniz" diye konuştu.

"AİLEMİZLE TATİLE GİDEBİLMEK BİZİM İÇİN HAYAL"

Bulgaristan göçmeni olduğunu belirten ev hanımı Maysel Kahraman ise meme kanseri olduğunu belirterek "Beş senedir kanserle savaşıyorum. Maalesef hiçbir haklarım Türkiye'de tanınmıyor. Engelli olduğumu hiçbir yer kabul etmiyor. Çalışma gücüm hiç yok ama var diyorlar. Bu şartlarda hiçbir zaman tatili yüzü göremeyiz. Ancak normal plajlarda tatil yaparız günlük. Onun için de en az cebinde 3-5 bin TL para olması gerekiyor. Ailemizle tatile gidebilmek bizim için hayal. Günübirlik denize gidebiliyoruz. Diğer türlü bir tatile gitmeye kalksan en bilemediğiniz bir tekne turu 5 bin TL'den başlıyor kişi başı. İki kişi gittiğinizde 10 bin TL. Bir emekli maaşı 20 bin TL ise nasıl geçinilir? Geçinemez" ifadelerini kullandı.