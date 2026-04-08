Küresel iklim krizinin en yaygın şekilde hissedildiği yerlerden biri olan Türkiye'de son aylarda yağışların azalması ile birlikte uzmanlar harekete geçti. Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Şahin tarafından yürütülen güncel bir çalışmada ülkemizin geleceğine dair sarsıcı veriler elde edildi. NASA ve Era5h-Land gibi yüksek çözünürlüklü veri setleri ile yürütülen çalışmaya göre Türkiye'nin büyük bir kısmında 2050 yılı itibariyle sıcak ve kurak bir iklim egemen olacak. Hatta bazı bölgelerde çölleşmeni başlaması bile beklenenler arasında.

İKLİM DRAMATİK BİR EŞİKTE

Yapılan analizler dünya genelinde kabul gören Köppen-Geiger iklim sınıflandırma sistemine dayandırıldı. Elde edilen verilere göre ise ülkemizin mevcut iklim yapısı dramatik bir eşikte. Araştırma sonucunda uzmanlar 2050 yılına işaret etti. Orta seviye senaryolarda bile Türkiye'nin iç kesimleri ile Avrupa'nın güneybatısını kapsayan kısım mevcut bitki örtüsünü kaybediyor. Kurak bozkır iklimine teslim olacağı öngörülen bölge daha karanlık senaryolara göre ise sarsıcı veriler ortaya koyuyor. Bu senaryolarda Karaman'ın kuzey kesimlerinde çöl ikliminin ilk izlerinin görülmesi bekleniyor. Bu değişim yalnızca hava sıcaklıklarının etkilenmesi ile değil ekosistemin tamamen değişmesiyle alakalı.

SU İÇİLEMEZ HALE GELECEK

İklim değişikliği üzerine yapılan çalışmanın en büyük etkisi ise su kaynaklarında hissedilecek. Prof. Dr. Şahin, en kötü senaryoda Akdeniz Havzası'nın sıcaklıklarının 6-7 derece yükseleceğini ve bölgede yıllık yağış miktarının ortalama 100 mm azalacağını aktarıyor. Bu veriler içme suyuna erişimi de tehdit ediyor. Havanın ısınması ile su kaynaklarının mikroorganizma faaliyetler artarken oksijen seviyesi düşecek. Dolayısıyla 2025 yılı sonrasında toplum sadece su krizi çekmeyecek. Kalan su içilmeyecek kadar düşük kalitede bir hale gelecek.

ÇÖL İKLİMİNE HAZIRLANIN

gözetim altına alınan veriler mevsimsel kaymaların başladığını kanıtlamaya yetiyor. Yapılan çalışmalara göre eskiden 3 ay süren yaz sıcaklıkları günümüzde ise 4-5 aylık bir periyoda sahip. Yaz mevsiminin 5 aya kadar çıkacağı bu yakın gelecekte çöl iklimi korkutucu bir ihtimalden çıkıp kapının dışında bekleyen gerçeklik haline büründü.

KAÇINILMAZ BİR SON DEĞİL

Bu karanlık tabloyu tersine çevirmek ise imkansız değil. Ancak karar alıcıların bu noktada hızlı bir eylem planı hayata geçirmesi gerekli. Radikal politikalar ile düzensiz kentleşmenin önüne geçilmeli, orman arazileri artırılmalı ve su yönetimi sağlanmalı. Aksi takdirde bir zamanlar gölgesinde serinlediğimiz ağaçlar ve içerisinde yüzdüğümüz su birikintilerinden eser kalmayabilir.