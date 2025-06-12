Tatil için Türkiye'ye gelen "Emzie" adlı kadın, Antalya Havalimanı'nda bir hamburger zincirinden aldığı menünün fiyatını görünce adeta şok geçirdi. Emzie, sıradan bir menüye ödediği miktar karşısında yaşadığı şaşkınlığı TikTok'ta paylaşırken; İngiliz gazetesi The Mirror'dan Katie-Ann Gupwell de bunun haberini yaptı.

"SIRADAN BİR MENÜYE 20 EURO İSTEDİLER"

Emzie, Antalya Havalimanı'nda bulunan fast-food burger zincirinden bir menü aldıktan sonra kasada 20 euro (yaklaşık 915 TL) istenmesine inanamadığını söyledi. Kadın turist, "Ne diyebilirim ki? Antalya Havalimanı'ndaki fiyatlar gerçekten çılgın. Sıradan bir Big Mac menüsü 20 euro" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Emzie ve beraberindekiler iki adet üç katlı cheeseburger, orta boy Coca-Cola ve orta boy Fanta sipariş etti. Toplam hesap ise 37 sterlin yani yaklaşık 2.000 TL tuttu. Emzie, bu fiyata karşılık yediklerinin "hiçbir ekstra özelliğinin olmadığını" belirtti.

TÜRKİYE'YE GELENLERİN HEPSİ YORUM YAPTI

Emzie'nin TikTok videosu kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Yakın zamanda Türkiye'ye seyahat edenler, kendi deneyimlerini bir bir paylaştı. Bir kullanıcı, "Biz 94 sterlin ödedik" derken bir diğeri, "Ben ve iki çocuğum için 85 euro harcadım" dedi. Bir başka yorumda ise "Bu fiyatlar mide bulandırıcı" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DEKİ PAHALILIĞI SORGULADILAR

The Mirror ise haberleştirirken Türkiye'deki pahalılığı şu ifadelerle sorguladı:

"Türkiye neden bu kadar pahalı hale geldi? Yükselen fiyatlar sadece yabancı turistlerin değil, Türk vatandaşlarının da gündeminde. Son dönemde Türkiye'deki enflasyonun hızla yükselmesi, özellikle gıda ve hizmet sektöründeki fiyat artışlarını tetikledi.

Statista adlı veri analiz platformuna göre, 2022'den bu yana üretici fiyat endekslerindeki sürekli artış, tüketici ürünleri ve hizmetlerinde de ciddi fiyat artışlarına neden oldu. Aynı yıl, özellikle "gıda ve alkolsüz içecekler" kategorisi en yüksek enflasyon oranlarına ulaştı. Bu kalemler, 2023'te Türkiye'deki hane halkı harcamalarında en yüksek payı oluşturuyordu."