BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararıyla Türkiye bankacılık sektörüne yeni bir oyuncu dahil oldu. Fuzul Holding ve bünyesindeki gayrimenkul iştiraklerinin öncülüğünde kurulan banka, katılım bankacılığı prensiplerine göre hizmet verecek.

Kararda, kurucu ortaklar arasında Fuzul Holding A.Ş., Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş. ile Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal isimleri yer aldı. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yapılan incelemeler neticesinde, bankanın kuruluş şartlarını tam olarak yerine getirdiği saptandı.

13.2 MİLYAR LİRALIK DEV SERMAYE

Fuzul Katılım Bankası A.Ş., 13 milyar 200 milyon liralık toplam kuruluş sermayesiyle sektöre giriş yaptı. BDDK’nin 12 Mart 2026 tarihli toplantısında alınan karar, bankanın finansal yeterliliğinin ve dolaylı pay sahipliği yapısının uygunluğunu tescilledi.

Banka, Bankacılık Kanunu’nun 7. ve 8. maddeleri kapsamında yapılan değerlendirmelerden tam not aldı. Kuruluş aşamasındaki bu yüksek sermaye tutarı, katılım bankacılığı piyasasındaki rekabet dengelerini şimdiden hareketlendirdi.

FAALİYET İZNİ SÜRECİ BAŞLADI

Yeni bankanın kurucu kadrosunda Fuzul Grubunun önde gelen isimleri ve şirketleri imzacı olarak bulundu. Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal’ın kurucu ortak sıfatıyla yer aldığı yapı, BDDK yönetmeliğinin 4. maddesi çerçevesinde onaylandı.