Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Akhisar Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Emine Alçıtepe, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yeni bir bitki türü keşfetti.

Prof. Dr. Emine Alçıtepe, yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projede, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer ile Dilek Yarımadası'nda araştırma yaptıklarını belirtti.

Yarımadaya özgü endemik bir tür olduğunu tespit ettikleri bitkiye "Campanula X kusadasiensis" (Kuşadası Çanı) adını verdiklerini dile getiren Alçıtepe, çalışmalarının "Acta Botanica Caucasica" adlı dergide yer alarak dünyaya tanıtıldığını kaydetti.

Alçıtepe, "Çünkü bu bitki yalnızca Kuşadası'nda Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda dar bir alanda bulunuyor. İzinsiz geçişlerin yasaklandığı bir bölgede olması ayrıca büyük bir şans. Çünkü insanların onu toplaması mümkün değil" dedi.

Literatüre kazandırılan bitkinin melez bir tür olduğuna işaret eden Alçıtepe, bitkinin yumuşak tüylü gövdeleri, oval-kordat taban yaprakları ve huniye benzer taç şekli gibi morfolojik farklılıklarıyla türünün diğer üyelerinden ayrıştığını vurguladı.