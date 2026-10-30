Türkiye'de insanların yaşamlarını sürdürmek için tercih ettiği şehirler, göç istatistikleriyle yeniden gündeme geldi. İş, eğitim, aile ve daha iyi yaşam koşulları gibi nedenlerle şehir değiştiren binlerce kişi, bazı illere yöneldi. 2025 yılına ilişkin açıklanan son verilerde en fazla göç alan şehir belli olurken, listenin üst sıralarında büyükşehirler yer aldı.

İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılı İç Göç İstatistikleri'ne göre İstanbul, 329 bin 912 kişiyle en fazla göç alan il oldu. İstanbul'u 176 bin 833 kişiyle Ankara, 106 bin 83 kişiyle İzmir takip etti.

EN ÇOK GÖÇ ALAN 10 İL BELLİ OLDU

2025 yılında başka illerden en fazla göç alan şehirler ve kişi sayıları şöyle sıralandı:

İstanbul – 329 bin 912 kişi

Ankara – 176 bin 833 kişi

İzmir – 106 bin 83 kişi

Antalya – 96 bin 27 kişi

Kocaeli – 76 bin 323 kişi

Bursa – 75 bin 595 kişi

Mersin – 57 bin 89 kişi

Gaziantep – 54 bin 507 kişi

Tekirdağ – 51 bin 534 kişi

Hatay – 51 bin 440 kişi.

2,5 MİLYONA YAKIN KİŞİ ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye genelinde 2 milyon 475 bin 19 kişi bir ilden başka bir ile taşındı. İller arasında göç eden nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 2,87 olarak hesaplandı.

Göç hareketliliğinin en yoğun olduğu yaş grubu ise 20-24 yaş aralığı oldu. Bu yaş grubunda 480 bin 185 kişi başka bir ile taşındı.

GÖÇÜN EN ÖNEMLİ NEDENLERİ BELLİ OLDU

İnsanların yaşadıkları şehirleri değiştirmesinde farklı nedenler etkili oldu. 2025 yılında başka bir ile taşınan 564 bin 114 kişi, hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç etti. Daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle şehir değiştirenlerin sayısı 510 bin 226 olurken, eğitim nedeniyle göç edenlerin sayısı 406 bin 144 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, en fazla göç alan şehir olmak, aynı zamanda en fazla nüfus kazanan şehir olmak anlamına gelmiyor. İstanbul 2025 yılında 329 bin 912 kişi göç almasına rağmen 371 bin 258 kişi göç verdi. Böylece kent, aldığı göçten daha fazla nüfusu başka şehirlere gönderdi.