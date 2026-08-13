Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılması için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda görev yapmak üzere 30 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

30 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLECEK

Televizyon canlı yayında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların güvenliğini güçlendirmek amacıyla 30 bin kişinin “bahçe görevlisi” olarak işe alınacağını duyurdu. Yeni görevlilerin temel amacı, okul çevresinde güvenliği desteklemek ve öğrencilerin bulunduğu alanlarda yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı erken müdahale mekanizmasının güçlendirilmesi olacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

Bakan Çiftçi, bahçe görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştireceğini belirtti.

Güvenlik açısından riskli olduğu belirlenen okullarda emniyet güçlerinin görev yapmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, bahçe görevlilerinin ise mevcut güvenlik tedbirlerine ek bir önlem olarak devreye alınacağını söyledi.

BAHÇE GÖREVLİLERİ OKUL GİRİŞLERİNDE OLACAK

Okullarda daha önce açıklanan 7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli kapsamında bahçe görevlileri, özellikle fiziki güvenlik ve erken uyarı mekanizmasının güçlendirilmesine katkı sağlayacak. Görevliler, okul giriş ve çıkışlarında bulunarak öğrenci, veli ve ziyaretçilerin hareketliliğini takip edecek.