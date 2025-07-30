NOW TV’nin yaz sezonu için hazırladığı Çift Kişilik Oda, düşük reyting sonuçları nedeniyle yalnızca 8 bölüm sürecek şekilde planlandı. Dizinin 6. bölümü yayımlandıktan sonra, kalan iki bölüm için yayın tarihleri sürekli ertelenmeye başladı. Gecikmelerin nedeni olarak düşük reklam gelirleri gösterilirken, final bölümü için ağustos sonu işaret edildi.

İZLEYİCİYİ ÇILDIRTAN GELİŞME

Ancak izleyici bu gelişmeleri sindirmeye çalışırken, sosyal medyada yayılan bir video herkesi şaşkına çevirdi. Türkiye’de henüz 7. ve 8. bölümü yayınlanmayan dizinin final bölümü olan 8. bölümü Suudi Arabistan’da ekranlara geldi. Dizi, Türkiye’de izleyicisine veda edemeden başka bir ülkede final yapmış oldu.

Dizinin son iki bölümü hâlâ Türkiye’de yayınlanmamışken, finalin Suudi Arabistan’da ekranlara gelmesi sosyal medyada hızla yayıldı ve tepkilerin odağı oldu. Pek çok izleyici, finalin önce başka ülkede yayınlanmasını büyük bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Türkiye'deki seyirciler, dizinin akıbeti hakkında resmi bir açıklama beklerken, platformdan hâlâ net bir bilgi gelmemesi hayal kırıklığını artırıyor.

REYTİNGLER VE REKLAM SIKINTISI DİZİNİN ÖMRÜNÜ KISA TUTTU

Oyuncu kadrosunda Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe’nin yanı sıra Sevil Tunca, Begüm Çıtak, Levent Ülgen ve Serkan Tınmaz gibi isimlerin yer aldığı dizi, büyük umutlarla başlamıştı. Ancak düşük reytingler ve reklam sıkıntıları, dizinin ömrünü kısa tuttu.